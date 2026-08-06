В Старо-Матакском сельском поселении открыли новый исполком

На церемонии присутствовали глава района Александр Никошин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, депутаты Госдумы Олег Морозов и Айдар Метшин, депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев, главы сельских поселений и жители.
«До этого исполком Старо-Матакского сельского поселения был вынужден выполнять свои служебные обязанности, ютясь в старом помещении, доставшемся ему от прежнего совхоза. Сейчас он будет работать с населением в современном здании со всеми удобствами, построенном по республиканской программе», — сказал Александр Никошин.
Экзам Губайдуллин отметил, что в Татарстане с 2015 года действует программа по ремонту и строительству зданий исполкомов сельских Советов. За десять лет возведено более 100 новых зданий и отремонтировано около 300.
«Благодаря республиканским программам, целью которых является значительное улучшение уровня жизни на селе, проводится значительная работа по благоустройству территорий сельских населенных пунктов. Начиная с сегодняшнего дня и сотрудники нашего исполкома будут обслуживать жителей поселения в здании со всеми удобствами», — подчеркнула глава Старо-Матакского сельского поселения Ольга Гуляева, выражая от имени сельчан благодарность руководству республики.
В ходе церемонии была перерезана красная лента. В новом просторном здании сельчане смогут получать ответы на волнующие их вопросы.
Материал подготовлен при участии Лилии Шафиковой.
Фото и видео предоставлены Лилией Шафиковой.