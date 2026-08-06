В Старо-Матакском сельском поселении открыли новый исполком

«До этого исполком Старо-Матакского сельского поселения был вынужден выполнять свои служебные обязанности, ютясь в старом помещении, доставшемся ему от прежнего совхоза. Сейчас он будет работать с населением в современном здании со всеми удобствами, построенном по республиканской программе», — сказал Александр Никошин.