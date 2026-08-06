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Что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба 6 августа на Паликопну

Собрали приметы и запреты на 6 августа, когда отмечают в день Бориса и Глеба.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 августа вспоминает мучеников Бориса и Глеба. В народе принято отмечать день Бориса и Глеба. Также существует еще одно название — Паликопна. С указанной даты начиналось большое количество гроз с молниями, которые могли поджечь собранное сено.

Что нельзя делать 6 августа.

Запрещено собирать ягоды. Не следует работать в поле. Женщинам 6 августа запрещено ходить с распущенными волосами. Не стоит в момент грозы смотреть в окно, так как можно ослепнуть.

Что можно делать 6 августа.

По традиции, на праздник ходили в церковь, молились святым. Чаще всего у них просили помощи в момент уборки хлеба. А еще на праздник говорили так: «Борис и Глеб — поспел хлеб».

Согласно приметам, ясная погода предвещает суровую и морозную зиму без снега. Южный ветер указывает о ненастной погоде.

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Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».