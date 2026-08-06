Что можно и нельзя делать в день Бориса и Глеба 6 августа на Паликопну

Православная церковь 6 августа вспоминает мучеников Бориса и Глеба. В народе принято отмечать день Бориса и Глеба. Также существует еще одно название — Паликопна. С указанной даты начиналось большое количество гроз с молниями, которые могли поджечь собранное сено.
Что нельзя делать 6 августа.
Запрещено собирать ягоды. Не следует работать в поле. Женщинам 6 августа запрещено ходить с распущенными волосами. Не стоит в момент грозы смотреть в окно, так как можно ослепнуть.
Что можно делать 6 августа.
По традиции, на праздник ходили в церковь, молились святым. Чаще всего у них просили помощи в момент уборки хлеба. А еще на праздник говорили так: «Борис и Глеб — поспел хлеб».
Согласно приметам, ясная погода предвещает суровую и морозную зиму без снега. Южный ветер указывает о ненастной погоде.
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