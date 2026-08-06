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Что произошло в Приморском крае в ночь на 6 августа

В Приморье осудили отца и двух сыновей за убийство супругов в 2016 году.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье присяжные признали виновными троих мужчин, которые еще в 2016 году в селе Анисимовка зарубили топором соседей из-за спора о проезде по их земле. Фигуранты подкараулили жертв и разбили стекла их машины. Когда мужчина вышел, ударили его по голове, затем жестоко с женщиной. Чтобы замести следы, они сожгли тела вместе с автомобилем.

В Находке хирурги спасли мужчину, который получил 18-сантиметровую рваную рану живота и повреждения внутренних органов при взрыве бытового газа в гараже соседа. Врачи три часа зашивали ему разорванные органы и останавливали кровотечение.

В Уссурийске спасатели, полицейские и медики больше суток искали грибника, который упал в овраг и не мог выбраться. Он ушел в лес 31 июля, а нашли его лишь спустя почти день, пробиваясь к месту пешком через чащу. Врачи оказали ему помощь прямо в лесу и доставили в больницу, где диагностировали переохлаждение.