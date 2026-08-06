Что произошло в Приморском крае в ночь на 6 августа

В Уссурийске спасатели, полицейские и медики больше суток искали грибника, который упал в овраг и не мог выбраться. Он ушел в лес 31 июля, а нашли его лишь спустя почти день, пробиваясь к месту пешком через чащу. Врачи оказали ему помощь прямо в лесу и доставили в больницу, где диагностировали переохлаждение.