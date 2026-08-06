Что консервировать в августе 2026: полный календарь заготовок на зиму

Стерилизация — наше всё. В Центральной России влажность августа часто повышена, что способствует развитию бактерий. Не ленитесь стерилизовать банки не паром 5 минут, а в духовке при 150 градусах 15−20 минут. Крышки обязательно кипятите. Уксус или лимонная кислота? Для лечо и икры лучше подходит уксусная эссенция (она дает упругость), а для компотов и варенья — лимонная кислота, чтобы не перебивать фруктовый аромат. Не смешивайте теплые и холодные плоды. Если вы заливаете горячим маринадом холодные банки с огурцами, банка может лопнуть. Дайте овощам нагреться или остудите маринад. Пробуйте перед закруткой. Август — время экспериментов. Если маринад показался вам пресным, добавьте соли. Важно: вкус должен быть чуть насыщеннее, чем вы хотите получить зимой, так как часть вкуса уйдет в рассол. Хранение. В городской квартире оптимально хранить заготовки в темном, прохладном месте. Свет разрушает витамины, особенно в томатах.