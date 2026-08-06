«Это абьюз!»: 5 манипуляций, которые маскируются под «заботу» и «крепкую любовь»

Селиванов Иван: «Мужчины и женщины, практикующие такую “заботу”, часто сами являются жертвами тревожного расстройства. Они искренне верят, что спасают партнера. Но на поверку это спасательство душит. Я наблюдал случай, когда муж запрещал жене пользоваться навигатором в машине, потому что “он показывает неправильный путь”. Он настаивал, чтобы она звонила ему каждые 10 минут. Когда она переставала это делать, он впадал в ярость, но маскировал ее под слезы и фразы: “Я же люблю тебя, я не переживу, если с тобой что-то случится”. Ключевой вопрос здесь: Кого он на самом деле спасал? Себя от своей тревоги. Это чистой воды абьюз, прикрытый маской рыцарства». 5 скрытых признаков того, что отношения себя изжили, и пора отпустить друг друга.