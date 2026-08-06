Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Забайкальскому дропперу придется вернуть пенсионеру из Волгограда 1,1 млн

28-летний сибиряк стал часть мошеннической цепочки, из-за которой пожилой мужчина потерял весомую сумму.

Прокуратура Волгоградской области добилась взыскания с 28-летнего дроппера 1,1 миллиона рублей в пользу пожилого жителя региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили следователи 71-летнему волгоградцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее по известной схеме с «безопасным счетом» собеседник выманил у пенсионера больше миллиона рублей. Однако деньги «капнули» на счет молодого жителя Борзя в Забайкальском крае.

Парень предоставил свои данные неизвестным для оформления банковской карты. И сделал он это за финансовое вознаграждение. А теперь, согласно законам страны, он должен вернуть неосновательное обогащение пенсионера. Суд поддержал исковое заявление от прокуратуры с соответствующим требованием.

А ранее юная жительница Волгоградской области созналась, что передала мошенникам данные сразу трех своих банковских карт.