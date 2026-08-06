Забайкальскому дропперу придется вернуть пенсионеру из Волгограда 1,1 млн

Прокуратура Волгоградской области добилась взыскания с 28-летнего дроппера 1,1 миллиона рублей в пользу пожилого жителя региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснили следователи 71-летнему волгоградцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее по известной схеме с «безопасным счетом» собеседник выманил у пенсионера больше миллиона рублей. Однако деньги «капнули» на счет молодого жителя Борзя в Забайкальском крае.
Парень предоставил свои данные неизвестным для оформления банковской карты. И сделал он это за финансовое вознаграждение. А теперь, согласно законам страны, он должен вернуть неосновательное обогащение пенсионера. Суд поддержал исковое заявление от прокуратуры с соответствующим требованием.
А ранее юная жительница Волгоградской области созналась, что передала мошенникам данные сразу трех своих банковских карт.