Забайкальскому дропперу придется вернуть пенсионеру из Волгограда 1,1 млн

Парень предоставил свои данные неизвестным для оформления банковской карты. И сделал он это за финансовое вознаграждение. А теперь, согласно законам страны, он должен вернуть неосновательное обогащение пенсионера. Суд поддержал исковое заявление от прокуратуры с соответствующим требованием.