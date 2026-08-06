Российский рынок слияний и поглощений вырос во втором квартале почти в 1,7 раза

По итогам второго квартала объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке вырос почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $18,8 млрд. Это максимальный показатель для отчетного периода с 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре агентства AK&M. Кроме того, по итогам первого полугодия объем сделок M&A увеличился на 32% и превысил $24 млрд, достигнув максимального значения с 2024 года.