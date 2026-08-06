Российский рынок слияний и поглощений вырос во втором квартале почти в 1,7 раза

По итогам второго квартала объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке вырос почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $18,8 млрд. Это максимальный показатель для отчетного периода с 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре агентства AK&M. Кроме того, по итогам первого полугодия объем сделок M&A увеличился на 32% и превысил $24 млрд, достигнув максимального значения с 2024 года.
Оживление в значительной степени коснулось продовольственного сегмента. Первое место в рейтинге отраслей заняли сельское хозяйство и рыбоводство на общую сумму почти $9,5 млрд, в два раза больше, чем за весь прошлый год. Рекордной трансакцией отчетного периода стало приобретение государством одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро», оцененного для суда в $7,7 млрд. В конце мая акции холдинга были переданы в управление компании «РСХБ-Финанс», дочерней структуре Россельхозбанка.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок госслияний и госпоглощений».