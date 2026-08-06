Затраты на строительство ТЭС для БАМа и Сухого Лога выросли на треть

Предварительная стоимость строительства в Якутии Новоленской ТЭС установленной мощностью 550 МВт, которая должна обеспечить электроэнергией расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМ), освоение крупнейшего золоторудного месторождения в мире Сухой Лог и других промышленных потребителей региона, выросла почти на 30%. Это следует из материалов к заседанию правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 29 июля, с которыми ознакомился РБК.
Согласно документам, величина капитальных затрат на реализацию проекта оценивается в 337,7 млрд руб. с учетом расходов на технологическое присоединение к газовой и электрической инфраструктуре. В августе 2023 года, начиная стройку, «Интер РАО», реализующая проект через дочернюю компанию ООО «Новоленская ТЭС», оценивала инвестиции в строительство станции в 257 млрд руб. без учета НДС. Представитель энергокомпании уточнил, что новая сумма также указана без НДС.
В пресс-службе «Интер РАО» пояснили РБК, что предварительная оценка капитальных затрат актуализирована «с учетом изменения стоимости технологического присоединения станции к газовой инфраструктуре и электрическим сетям, а также корректировки проектных решений, в том числе по результатам инженерных изысканий, контрактации части оборудования и материалов, а также их доставки до площадки строительства и внедрения новых отраслевых стандартов безопасности».
Актуализация не приведет к корректировке нормативного срока начала поставки мощности ТЭС, отметили в пресс-службе компании.
Газовая Новоленская ТЭС должна быть введена в эксплуатацию 1 августа 2028 года. Она расположена рядом с городом Ленском и станет второй по мощности тепловой электростанцией Якутии. Проект реализуется в соответствии с распоряжением правительства от апреля 2023 года. На станции планируется установить три паросиловых энергоблока мощностью по 185 МВт. Газ для электростанции будет поступать со Среднеботуобинского месторождения, лицензия на добычу газа и газового конденсата с Северного и Восточного блока III месторождения принадлежит компании «Алроса-газ» («дочка» АЛРОСА). Основное оборудование будет российского производства.
Как следует из материалов правительственной комиссии, в обновленную оценку включено не только строительство генерирующего объекта, но и создание всей сопутствующей инфраструктуры. Речь идет о сооружении инженерных сетей, включая береговую насосную станцию, водозаборные устройства, водоводы, комплекс артезианского водозабора и подъездные дороги, а также о строительстве 208-километрового газопровода от Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, мероприятиях по присоединению к газовой инфраструктуре и электрическим сетям.
Для строительства Новоленской ТЭС АЛРОСА предстоит модернизировать свои газовые месторождения, установку комплексной подготовки газа и необходимую инфраструктуру, доложил 4 августа гендиректор компании Павел Маринычев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Как электрифицируют БАМ.
Модернизация Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб) должна увеличить его пропускную способность до 180 млн т грузов в год. Для этого потребуется обеспечить электроснабжение тяговых подстанций железных дорог и создать новые генерирующие мощности и сети. По решению правительства для электроснабжения БАМа и Транссиба в Якутии идет строительство двух энергоблоков на угольной Нерюнгринской ГРЭС (450 МВт, «РусГидро»), а также газовых Новоленской ТЭС и Чульманской ТЭС (330 МВт, «Газпром энергохолдинг»). В Приморском крае предусмотрены модернизация Приморской ГРЭС (1,5 ГВт, СГК) и увеличение мощности Партизанской ГРЭС (после расширения — около 480 МВт, «РусГидро»). Эта генерация предназначена для энергоснабжения и других потребителей Сибири и Дальнего Востока.
Возврат инвестиций будет осуществляться в объеме подтвержденных капитальных расходов с расчетной нормой прибыли 13,25% годовых в рамках 20 лет, говорит старший аналитик по электроэнергетике Газпромбанка Николай Саламов.
Мощность ТЭС будет оплачиваться потребителями первой (европейская часть страны и Урал) и второй (Сибирь и Дальний Восток) ценовых зон оптового рынка электроэнергии, за исключением населения и изолированных энергорайонов, говорит эксперт. По его оценке, увеличение капитальных затрат на 80,7 млрд руб. способно привести к росту стоимости электроэнергии с учетом платы за мощность для промышленных потребителей примерно на 0,02 ₽ за 1 кВт·ч (цена без учета расходов поставщика по налогам на прибыль и имущество).
Причины роста стоимости проекта могут быть также связаны с подорожанием оборудования российского производства. По данным Росстата, накопленный рост цен производителей энергетического машиностроения за 2023−2025 годы составил 32% для двигателей и турбин, 43% — для паровых котлов, 48% — для электрогенераторов и трансформаторов, 31% — для трубопроводной арматуры. По словам Саламова, динамика капитальных затрат на строительство станции в целом соответствует этому росту цен. Впрочем, в 2023 году Борис Ковальчук, возглавлявший «Интер РАО», говорил, что компания уже начала контрактацию оборудования. Он пояснил, что основной объем будет законтрактован до конца 2023-го — начала 2024 года.
Заметную часть увеличения сметы обеспечила и сопутствующая инфраструктура, полагает старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян. «Сейчас подрядчики зачастую отказываются фиксировать заранее цену в контрактах, поэтому затем происходит индексация стоимости работ», — говорит она.
Поскольку «Интер РАО» была назначена исполнителем работ постановлением правительства, а не по итогам конкурса, изменения в капитальных затратах будут утверждены и, соответственно, станут базой для расчета платежей за мощность Новоленской ТЭС после ее запуска. Этот прирост полностью ляжет на плечи потребителей, отметила Егазарян.
Подобные случаи могут стать более распространенными, считает аналитик. При реализации крупных генерирующих проектов без конкурсных процедур корректировка стоимости в процессе строительства может стать новой практикой для отрасли, отмечает она.
В Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ; объединяет крупных промышленных потребителей, включая «Роснефть», «Сибур», «Русал») считают, что «пересмотр стоимости крупных энергостроек, тем более столь значительный, требует не только развернутых обоснований, но и проведение независимого ценового аудита, при этом до закрепления затрат в платежах». В качестве примера представитель ассоциации привел Красноярскую ТЭЦ-3. В 2019 году по поручению правительства проводилась оценка затрат по модернизации станции. «Все показания к назначению аналогичной процедуры в рассматриваемом случае налицо», — заключил он.