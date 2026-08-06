Затраты на строительство ТЭС для БАМа и Сухого Лога выросли на треть

Причины роста стоимости проекта могут быть также связаны с подорожанием оборудования российского производства. По данным Росстата, накопленный рост цен производителей энергетического машиностроения за 2023−2025 годы составил 32% для двигателей и турбин, 43% — для паровых котлов, 48% — для электрогенераторов и трансформаторов, 31% — для трубопроводной арматуры. По словам Саламова, динамика капитальных затрат на строительство станции в целом соответствует этому росту цен. Впрочем, в 2023 году Борис Ковальчук, возглавлявший «Интер РАО», говорил, что компания уже начала контрактацию оборудования. Он пояснил, что основной объем будет законтрактован до конца 2023-го — начала 2024 года.