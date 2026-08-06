Счетная палата оценила зависимость науки от зарубежного оборудования

Счетная палата проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2021—2024 годах на обновление приборной базы ведущих научно-исследовательских организаций (документ есть у РБК).
Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным в 2018 году указу, в ходе исполнения национального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» (ФП «Инфраструктура») в 2024 году необходимо было обеспечить решение задачи по обновлению не менее 50% приборной базы ведущих научно-исследовательских организаций. На эти цели им предоставлялись гранты в форме субсидий из бюджета. Всего с 2021 по 2024 годы было выделено 54,585 млрд руб., из которых 46,691 млрд руб. были выделены из федерального бюджета, а из внебюджетных источников — 7,894 млрд руб.
За отчетный период грант получили 218 ведущих организаций, расположенных в 38 регионах, ежегодно — чуть более 12% от общего числа научно-исследовательских организаций.
Размер гранта рассчитывался Минобрнауки. При его определении учитывались в том числе количество исследователей, их публикационная активность и уровень технической вооруженности. Итоговая величина гранта варьировалась от 2,9 млн до 567,5 млн рублей в год.
В ходе проверки было установлено, что порядка 118 позиций необходимого научного оборудования не производится ни в России, ни в дружественных странах, что подтверждено Минпромторгом и Росстандартом. У этих ведомств есть сведения об организациях, обладающих компетенциями для разработки такого научного оборудования. Аудиторы рекомендовали включать в госзадания для научных организаций работы, связанные с его разработкой.
Топ пять стран, в которых произведено закупленное оборудование:
35,4% (на 18,6 млрд руб.) — в России,
24,1% (на 12,7 млрд руб.) — в Китае,
9,2% (на 4,8 млрд руб.) — в США,
8,1% (на 4,2 млрд руб.) — в Германии.
4,9% (2,5 млрд руб.) — в Японии.
Более половины (51,5%) закупленного оборудования предназначено для измерений, испытаний и навигации.
В соответствии с нацпроектом, научные организации должны были увеличить долю российского оборудования. Как указала Счетная палата, в Физическом институте им. П. Н. Лебедева (ФИАН) доля импортного оборудования снизилась с 77,2% в 2021 году до 58,5% в 2024 году, в Институте проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова — с 66,4 до 23,9%, а в Институте биоорганической химии РАН незначительно — с 79,1 до 78,8%.
В целом, говорится в отчете, по ведущим организациям доля импортного оборудования снизилась незначительно — с 61,9% в 2021 году до 59,3% в 2024 году.
Проверка показала, что финансирование из федерального бюджета в 2021—2024 годах способствовало обновлению оборудования, уровень технической вооруженности ведущих организаций показал положительную динамику.
Однако, указала Счетная палата, Минобрнауки ненадлежащим образом вело мониторинг реализуемых за счет средств гранта программ обновления приборной базы, в том числе показателей результативности деятельности ведущих организаций.
Несогласованность формулировок наименований показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, и методик их расчета, а также отсутствие методики расчета значения результата предоставления гранта не позволяют объективно оценить итоги реализации мероприятий каждой ведущей организации и проекта в целом, указано в отчете.
РБК направил запрос в Минобрнауки.