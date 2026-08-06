Счетная палата оценила зависимость науки от зарубежного оборудования

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным в 2018 году указу, в ходе исполнения национального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» (ФП «Инфраструктура») в 2024 году необходимо было обеспечить решение задачи по обновлению не менее 50% приборной базы ведущих научно-исследовательских организаций. На эти цели им предоставлялись гранты в форме субсидий из бюджета. Всего с 2021 по 2024 годы было выделено 54,585 млрд руб., из которых 46,691 млрд руб. были выделены из федерального бюджета, а из внебюджетных источников — 7,894 млрд руб.