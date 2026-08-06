Изъятия в пользу государства обеспечили более 40% российского рынка M&A

Незначительно выросла доля сделок по выходу иностранцев из российских активов. В январе—июне 2026-го их зафиксировано 11 (6% от общего числа) на $1,03 млрд (4,3% от общей стоимости). В первом полугодии 2025-го доля по числу подобных сделок составляла 5%, а по объему — 2,7%. «Рост [в 2026 году] в основном связан с давно ожидаемым выходом Ситибанка с российского рынка и обусловлен высокой стоимостью этого актива, даже невзирая на обязательный дисконт», — пояснили в AK&M. Оценочная стоимость этой сделки составила $520,9 млн, говорится в отчете. Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» в феврале 2026-го выкупила 100% АО «КБ “Ситибанк”, российской дочерней структуры глобальной финансовой корпорации Citigroup.