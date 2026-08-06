Изъятия в пользу государства обеспечили более 40% российского рынка M&A

В первой половине 2026 года совокупный объем изъятых по решениям судов в пользу государства активов составил рекордные $10,16 млрд, оценили аналитики агентства AK&M в августовском выпуске бюллетеня «Рынок слияний и поглощений» (есть у РБК). Такие транзакции (в AK&M подсчитали, что их было 15) обеспечили 42% денежного объема всех сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A), следует из отчета.
Общая стоимость таких сделок составила рекордные $10,16 млрд, или 42,2% (от всего объема сделок на рынке M&A) — это в 2,5 раза выше результата первого полугодия 2025 года (десять сделок суммарно на $3,95 млрд), подсчитали эксперты агентства. Оценки всех сделок приводятся в долларовом эквиваленте.
За весь 2025 год по решению судов в России было изъято в госсобственность 24 актива на общую сумму $11,03 млрд. В 2024-м, по данным AK&M, в собственность государства перешло десять частных бизнесов стоимостью $3,89 млрд.
В 2026-м самой крупной стала передача государству сельскохозяйственного холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, актив для суда оценили в $7,7 млрд. В конце мая холдинг перешел под управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ — Финанс». В AK&M пояснили, что именно этот кейс обеспечил существенный денежный прирост объема национализаций в январе—июне текущего года. По оценке экспертов, национализация «Русагро» стала крупнейшей за всю историю наблюдений.
Вторым по стоимости в первом полугодии 2026-го стало изъятие в госсобственность зернопроизводителя и зернотрейдера «Краснодарзернопродукт». По суду активы получили оценку в $1,05 млрд, сообщили в агентстве. На третьем месте — активы мурманских рыболовецких компаний АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз “Заря” и ООО “Компания “Андромеда”. По оценке Генпрокуратуры, которая выступает истцом в делах об изъятии активов в пользу государства, их совокупная стоимость составила $606,4 млн, отметили в AK&M.
«Всего в сельском хозяйстве было национализировано пять активов на $9,5 млрд», — указано в отчете. Отрасль стала лидером по денежному объему обращенных в доход государства активов в первом полугодии 2026-го. В остальных отраслях такие ситуации были спорадическими: в услугах, а также строительстве и девелопменте отмечены по два национализированных актива за полугодие; в остальных отраслях их единицы, отметили в AK&M.
Ранее государству были переданы автодилер «Рольф», производитель макарон «Макфа», аэропорт Домодедово и несколько других крупных активов. Впоследствии некоторые из них были проданы новым собственникам. Например, Домодедово на торгах приобрели структуры Международного аэропорта Шереметьево за $873,2 млн, сделка состоялась в первом полугодии 2026-го и вошла в статистику AK&M.
Всего в январе—июне 2026 года на российском рынке слияний и поглощений прошла 181 сделка на общую сумму $24,07 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года совокупная стоимость активов, сменивших владельцев, увеличилась на 31,6%, а количество сделок сократилось на 8,6%. В рублевом выражении сумма сделок первого полугодия выросла на 17,9%, с 1,523 трлн до 1,795 трлн руб.
Что еще произошло на российском рынке слияний и поглощений.
Если исключить крупнейшие сделки, то средняя цена активов, реализованных в первом полугодии 2026-го, составила $79,1 млн, увеличившись на 17,2% год к году (было $67,5 млн). Но крупные активы сейчас редко продаются по рыночной стоимости, указали в AK&M. «Ранее национализированные компании уходят по более низкой цене, а коммерческие сделки усложнены ключевой ставкой Банка России», — пояснили аналитики агентства. ЦБ продолжает снижать ключевую ставку: с начала года она понизилась с 16 до 14%.
Российские инвесторы активизировали покупки за рубежом, используя иностранные подразделения, отделенные от российской материнской компании. В первом полугодии 2026-го было пять таких сделок на общую сумму $1,2 млрд, это вдвое больше итога января—июня 2025-го (четыре сделки на $651,3 млн), подсчитали в AK&M.
Незначительно выросла доля сделок по выходу иностранцев из российских активов. В январе—июне 2026-го их зафиксировано 11 (6% от общего числа) на $1,03 млрд (4,3% от общей стоимости). В первом полугодии 2025-го доля по числу подобных сделок составляла 5%, а по объему — 2,7%. «Рост [в 2026 году] в основном связан с давно ожидаемым выходом Ситибанка с российского рынка и обусловлен высокой стоимостью этого актива, даже невзирая на обязательный дисконт», — пояснили в AK&M. Оценочная стоимость этой сделки составила $520,9 млн, говорится в отчете. Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» в феврале 2026-го выкупила 100% АО «КБ “Ситибанк”, российской дочерней структуры глобальной финансовой корпорации Citigroup.