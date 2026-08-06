С широко открытыми глазами: иммерсивный хит «Вернувшиеся» покажут только 60 раз

Пока находишься в доме, не покидает чувство, что за спиной кто-то стоит, особенно когда скрип половиц становится единственным звуком, а тусклый свет гаснет и ты погружаешься в полную темноту. Сидеть в одной комнате или блуждать по чужому дому — каждый решает сам. Обителей особняка можно встретить случайно или даже наткнуться на них, причем то, что вы застанете, — не всегда рядовая беседа героев.