С широко открытыми глазами: иммерсивный хит «Вернувшиеся» покажут только 60 раз

В центре Москвы есть старинный особняк. Там гостей заставляют выключать телефоны, скрывать личность и молчать, потому что от увиденного в стенах дома Алвингов порой хочется кричать. Это не криминальная сводка, а впечатления от антуража нашумевшего иммерсивного спектакля «Вернувшиеся», который спустя десять лет после премьеры вновь открывает зрителям свои тайны. Но только на 60 показов. «Известия» в числе первых посетили загадочный особняк.
Молчание — золото.
— Чтобы попасть в мой дом, выключите телефоны. Кто пришел с друзьями, мужьями и женами, должны разделиться. Мы вас обезличим — наденем маски. Говорить запрещено. Если взяли вещь, верните на место. Трогать живых или мертвых нельзя. Они сами вас коснутся. Могут взять за руку, снять маску. Не противьтесь. Это приведет к новому опыту, — вкрадчивым голосом наставлял собравшихся у особняка Дашкова элегантно одетый мужчина, оказавшийся хозяином имения Алвингов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Добровольцы охотно выполнили условия, и группы по 30 человек стали постепенно заводить в дом. Таинственную авантюру под названием «Вернувшиеся» реализовали режиссер и хореограф Мигель, театральные художники Виктор Карино и Мия Занетти из нью-йоркской компании Journey Lab, а также продюсер Вячеслав Дусмухаметов.
Постановка стояла у истоков иммерсивного театра в России и быстро завоевала признание публики. За годы работы спектакль посетили более 300 тыс. зрителей из 30 стран. Постановку номинировали на национальную театральную премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент», а после закрыли на два года. Через десять лет после премьеры отремонтированный особняк вновь готов рассказать гостям жуткую историю одной семьи. В этом создателям помогут 18 актеров, среди которых — звезды театра и кино Татьяна Лютаева, Мариэтта Цигаль-Полищук, Линда Лапиньш, Роман Евдокимов, Глеб Бочков и Никита Санаев.
В основе спектакля — пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена «Привидения». Те, кто знаком с текстом, помнят, что сюжет строится вокруг вдовы Хелены Алвинг, которая готовится открыть приют в память о покойном муже. Его считали примерным семьянином, но возвращение сына Освальда из Европы рушит идеальную картину. Из шкафа сыплются скелеты, и все узнают о распутной жизни бывшего хозяина дома, который не просто сделал ребенка своей горничной, но и наградил сына сифилисом. В финале Освальд просит мать помочь ему умереть, когда болезнь окончательно лишит его разума.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Парадокс: знание сюжета не станет преимуществом. Может, даже помешает, потому что привычное линейное повествование здесь не работает. Зрителю предлагают перестать анализировать и опираться исключительно на органы чувств.
Призраки чужой жизни.
Надев белую маску и выключив телефон, каждый гость получает карту с изображением одного из человеческих пороков — гнева, страха, похоти, алчности, гордыни. То ли предупреждение, то ли еще один элемент инструкции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
За красной бархатной шторой скрывается богатое убранство дома, детали которого предстоит исследовать самостоятельно, продираясь через полумрак и стелящийся по полу дым. Гости мгновенно становятся собственными тенями, призраками, немыми свидетелями чужих жизней.
В особняке четыре этажа и десятки дверей. Можно везде ходить и всё трогать. Полежать на скрипучей жестяной кровати, прибрать волосы, глядя на себя в обрамленное золоченой рамой зеркало, пробраться через двери платяного шкафа в скрытый будуар, из которого будто только что вышли любовники.
Пока находишься в доме, не покидает чувство, что за спиной кто-то стоит, особенно когда скрип половиц становится единственным звуком, а тусклый свет гаснет и ты погружаешься в полную темноту. Сидеть в одной комнате или блуждать по чужому дому — каждый решает сам. Обителей особняка можно встретить случайно или даже наткнуться на них, причем то, что вы застанете, — не всегда рядовая беседа героев.
— Я ждал именно вас, — произносит голос за спиной девушки в белой маске, и, взяв ее за руку, таинственный герой уводит гостью из гостиной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Следуя за ними, оказываешься в просторном и таком же темном, как и весь особняк, помещении. Поначалу слышны только удары и стоны. Из-за работающего стробоскопа происходящее можно разглядеть лишь в секундных вспышках света. По коже бегут мурашки. Кажется, будто оказался в центре гипнотической оргии из культового фильма Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами».
А в это время под крышей в художественной мастерской среди гипсовых голов греческих мыслителей полуобнаженный юноша корчится в болезненной агонии, покрывая голову и лицо глиной. Слой за слоем. Еще и еще. В ужасе от увиденного начинаешь пятиться назад и натыкаешься на девушку. Она застыла в немом страхе и не обращает на тебя никакого внимания, ведь ты просто призрак.
После двух часов скитания по особняку булгаковская «нехорошая квартира» покажется уютной кухней у любимой бабушки. Ведь выбраться из дома Алвингов — тот еще квест. Зато, оказавшись на свободе, в кожаном кресле «Ибсен-бара», у деревянной стойки которого начинается путешествие, наконец чувствуешь себя в полной безопасности.
Обновленную версию «Вернувшихся» покажут только 60 раз. Чем больше времени гостю захочется провести в особняке, тем дороже билет. Спектакль идет два с половиной часа. Чтобы зайти в числе первых, придется заплатить порядка 12 тыс. рублей. Вход через 15 минут после начала действия обойдется в 11 тыс., еще на 15 минут позже — в 9900 рублей. Последний временной слот — примерно за час до конца спектакля. Такой билет встанет в 6 тыс. Есть и категория VIP за 44 тыс. рублей, которая предполагает размещение в отдельном баре на восемь человек, приветственные напитки и самый ранний индивидуальный заход.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
«Зачем мне дополнительный стресс, которого и без того хватает?» — резонно спросит читатель. Ответ на этот вопрос каждый найдет сам, если решится переступить порог особняка Дашкова и прожить историю семьи Алвинг.