С высоты певчего полета: зрителям отказывают в возврате денег за билеты на концерт Билана

— Каково же было мое удивление, когда мне ответили, что я лично должна была именно на самом концерте обратиться к организатору, чтобы мне предоставили другое место с хорошей видимостью. Меня эта отписка больше всего возмутила. Почему я как человек, который приобрел билеты в фан-зону, вообще должна думать, в надлежащем ли виде будет оказана услуга, если это даже не моя работа? Из-за такого халатного отношения к слушателям со стороны организаторов падает тень на артистов. Буду направлять уже письменную досудебную претензию. Если и на нее получу отказ, пойду в суд, потому что перекладывать ответственность за свою работу на зрителя — это просто верх наглости. В билете не было указано, что будет плохой обзор, также не указывалось, что сцена окажется высотой шесть метров, — добавила она.