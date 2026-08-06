С высоты певчего полета: зрителям отказывают в возврате денег за билеты на концерт Билана

История со сценой-стеной на стадионном концерте Димы Билана получила продолжение. Поклонники, которые после шоу потребовали вернуть деньги за билеты из-за плохого обзора, начали получать официальные отказы в компенсации. Организаторы утверждают, что нарушений не выявили, а зрители тем временем готовят новые претензии и собираются идти в суд. Подробнее — в материале «Известий».
«Заболела шея от постоянного запрокидывания головы».
Стадионное шоу Димы Билана, которое прошло 31 июля на «ВТБ Арене», по-прежнему самый обсуждаемый концерт лета. Он вызвал волну критики из-за неудачного эксперимента с масштабом. Создатели программы возвели на танцполе сцену такой высоты, что зрители в фан-зоне и на части трибун практически не видели артиста.
Через несколько дней после концерта организаторы заявили, что анализируют ситуацию и намерены дать персональный отклик на каждое поступившее обращение. Вот только в ответ тем, кто потребовал вернуть деньги за билеты, начали приходить одинаковые письма с отказом.
«По имеющейся у организатора информации, обстоятельств, свидетельствующих о невозможности просмотра концертной программы зрителями, находившимися в фан-зоне, не установлено. Массовых обращений, подтверждающих наличие недостатков оказанной услуги, препятствующих проведению мероприятия либо просмотру концертной программы, зафиксировано не было. Организатор не усматривает правовых оснований для возврата стоимости приобретенных билетов. Благодарим за обращение и надеемся на понимание», — сказано в сообщении (есть у «Известий»).
Фото: предоставлено зрителем.
Такой ответ получила Екатерина Селиверстова. Впрочем, доводы организаторов ее не убедили, поэтому она направила повторную претензию. Более того, решила подкрепить свои аргументы не эмоциями, а расчетами. По оценке Екатерины, зрителям в первых рядах приходилось смотреть на сцену под углом 45 градусов. Используя «стандартные тригонометрические зависимости», она пришла к выводу, что наблюдать за шоу без постоянно запрокинутой головы можно было лишь на расстоянии более 17 м от сцены.
— Эмоции — разочарование и досада. Я заплатила за билет повышенной категории, чтобы наслаждаться шоу, увидеть Билана и его эмоции! Всегда хожу на первые ряды, так как мне важны эмоции! Вместо этого большую часть концерта смотрела на спины впереди стоящих и на мониторы. Ушли с чувством обманутых ожиданий, потому что и у меня, и у подруг заболела шея от постоянного запрокидывания головы, — рассказала Екатерина «Известиям».
Фото: Екатерина СеливерстоваСхема зала, где проходил концерт.
Она направила письменную претензию в kassir.ru через форму на сайте и по электронной почте, а также заказным письмом в адрес организатора — ООО «Артлайф». После официального отказа Екатерина сделала это повторно. Если требования вновь не удовлетворят, следующим шагом станут Роспотребнадзор и суд. Аналогично намерена действовать и Ольга Сидорова.
— В защиту Димы я скажу, что это было невероятное событие и он со своей стороны делал всё от себя зависящее. Но я мечтала не о том, что нас будет разделять шестиметровая сцена, с которой вообще ничего не было видно, — говорит в беседе с «Известиями» Ольга.
Она несколько раз писала организаторам и тоже получила отказ. В качестве одного из аргументов ей указали, что во время концерта она не обращалась к представителям организатора или сотрудникам площадки для оперативного решения проблемы.
— Каково же было мое удивление, когда мне ответили, что я лично должна была именно на самом концерте обратиться к организатору, чтобы мне предоставили другое место с хорошей видимостью. Меня эта отписка больше всего возмутила. Почему я как человек, который приобрел билеты в фан-зону, вообще должна думать, в надлежащем ли виде будет оказана услуга, если это даже не моя работа? Из-за такого халатного отношения к слушателям со стороны организаторов падает тень на артистов. Буду направлять уже письменную досудебную претензию. Если и на нее получу отказ, пойду в суд, потому что перекладывать ответственность за свою работу на зрителя — это просто верх наглости. В билете не было указано, что будет плохой обзор, также не указывалось, что сцена окажется высотой шесть метров, — добавила она.
«Заранее не было известно, что вместо сцены будет стена».
При этом даже те зрители, которые пытались решить проблему прямо во время концерта, говорят, что успехом эти попытки не увенчались.
«Мы лично подходили к сотрудникам и просили за дополнительную плату нас пустить на любое свободное место — отказ!!!» — пишут в соцсетях.
В секции Д106, где обзор также оказался неудачным, зрители несколько раз просили сотрудников помочь, но, по их словам, безрезультатно. Причем отказывали им якобы в грубой форме.
При этом некоторые подчеркивают, что не поддерживают хейт в адрес артиста, но считают необходимым донести до организаторов, в какой ситуации оказались люди, чтобы в будущем шоу проектировались с комфортом для зрителей. Смысл фан-зоны как раз в том, чтобы оказаться ближе к артисту. Но ту, что сделали на «ВТБ Арене», в соцсетях теперь сравнивают со стеной из «Игры престолов».
Фото: предоставлено зрителем.
— Заранее не было известно, что вместо сцены будет стена. Мы приехали к 15 часам, чтобы успеть занять место ближе к сцене. В очереди уже стояло больше 20 человек. Примерно в 18:40 начали запускать в фан-зону. В зал зашла одна из первых, заняла место в первом ряду. Мы были в полной уверенности, что сцена опустится или разъедется, но увы. Все стояли с потухшим взглядом и чуть ли не плакали. Мы остались до конца лишь из-за уважения к Диме, — объяснила «Известиям» Галия, которая тоже получила типовой отказ в компенсации.
Юлии Князевой в возврате денег за билет отказали с теми же формулировками.
— Во время концерта мы могли изредка видеть макушку артиста либо его по пояс, когда он подходил к бортику (это было несколько раз, на минутку). Во второй части концерта он спустился и прошел перед фан-зоной, то есть вживую в полный рост всё же увидели. Ну и во время полетов тоже. Я осталась до конца концерта. Мы стояли в первом ряду фан-зоны, было сложно выбираться, — поделилась она с «Известиями».
Зрителей в данном случае защищает закон «О защите прав потребителей», объясняет руководитель практики сложных судебных споров Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат. К претензии он рекомендует приложить доказательства: билет на концерт, документы об оплате, фото- и видеоматериалы, а также письменные показания других очевидцев.
— Если недостатки были серьезными, можно потребовать вернуть всю стоимость билета или ее часть. Также зритель вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда. Если организатор не решит вопрос после претензии, следует обратиться в суд, тогда дополнительно могут взыскать штраф в размере 50% от присужденной суммы — так называемый потребительский штраф. Поскольку оценка качества мероприятия во многом зависит от обстоятельств, в суде может помочь заключение специалиста, которое подтвердит, почему выявленные нарушения являются существенными, — объяснил Розенблат.
Каким все-таки образом и при каких условиях создатели шоу планируют решать вопрос и проводились ли тесты конструкции сцены с целью убедиться, что артиста увидят зрители из любой точки стадиона, — неизвестно. «Известия» направили запросы организаторам концерта, сервису kassir.ru, представителям Димы Билана и в пресс-службу «ВТБ Арены», но на момент публикации материала ответов не получили.