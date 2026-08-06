ИИ все вместе: «ИТ-Пикник» в Коломенском и звезды «Майора Грома» на «Октаконе»

Выбор «Известий».
Фестиваль гик-культуры «Октакон», 6+
Если для вас Bubble — это не жвачка, а полноценный лор, а косплей давно перестал быть просто костюмированной вечеринкой и нишевым увлечением гиков, время строить маршрут в Тулу. На два дня кластер «Октава» станет территорией комиксов, кино, видеоигр, настолок и авторской иллюстрации, где встретятся те, кто эту культуру создает, и те, кто знает наизусть историю каждого супергероя.
Среди главных гостей — актеры киновселенной «Майор Гром» Дмитрий Чеботарёв и Александр Сетейкин, актриса Алёна Долголенко, а также сценаристы и художники российского издательства комиксов Bubble. В программе — паблик-токи, автограф- и фотосессии, мастер-классы, аллея авторов, маркет независимых художников, игровые зоны, рестлинг-шоу и вечерний концерт рок-группы INSTRUKTOR. Здесь можно не только пополнить коллекцию комиксов или поймать редкий автограф, но и увидеть, как устроена современная российская гик-индустрия, — от первых эскизов до выхода проектов на большие экраны.
Фото: Пресс-служба кластера «Октава».
8−9 августа в Музее станка творческого индустриального кластера «Октава» (Тула).
Музыка.
«Бах, Куперен, Боэльман. Орган и вокал», 6+
Музыка трех выдающихся европейских композиторов прозвучит под сводами Римско-католического кафедрального собора. Органистка Елена Цыбко и вокалистка Наталья Павлова представят программу, в которой величие баховских сочинений встретится с утонченностью французского барокко Франсуа Куперена и романтической выразительностью Леона Боэльмана. Акустика собора и звучание органа позволят услышать знакомые произведения во всей их глубине и эмоциональной силе.
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский.
5 августа в Римско-католическом кафедральном соборе.
Лолита на Summer Sound, 16+
Фестиваль Summer Sound продолжает юбилейный 10-й сезон серией концертов под открытым небом. Одной из главных звезд программы станет Лолита — артистка, чьи песни уже много лет объединяют слушателей разных поколений. Ее выступления всегда выходят за рамки обычного концерта, превращаясь в искренний разговор со зрителями. В этот вечер прозвучат самые известные хиты и композиции последних лет в атмосфере большого летнего музыкального фестиваля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
9 августа в пространстве Дизайн завод.
Симфонический концерт «Детская симфония», 0+
Парк «Зарядье» в этот вечер станет творческой лабораторией, где магия оркестра встретится с детской непосредственностью. Песни, рассчитанные на юных слушателей, прозвучат в симфоническом исполнении. Певица Верониха Кожукарова совместно с музыкальным коллективом Selen Orchestra под руководством дирижера Игоря Канурина подарит новую жизнь композициям, знакомым нам с детства. Мероприятие стоит посетить всей семьей и на два часа проникнуться приятной ностальгией. Живая музыка, открытое пространство и смех ребенка — чем не рецепт идеального летнего вечера?
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова.
12 августа в Большом амфитеатре парка «Зарядье».
Выставки.
«Артефакты Франциско Инфантэ», 6+
Экспозиция объединяет более 100 произведений Франциско Инфантэ, созданных с 1960-х годов до середины 2020-х. Они раскроют формирование одного из крупнейших российских концептуалистов второй половины XX века. Фотограф создает настоящие «артефакты» на стыке искусства и природы, света и пространства. Он размещает зеркальные установки, бумажные вырезки и деревянные объекты в подмосковных лесах, на берегах рек и заснеженных полях, а после запечатлевает их на пленку. В этих хрупких конструкциях, вписанных в ландшафт, и заключается эксклюзивный почерк художника. Выставка покажет, как искусство может сосуществовать в диалоге с природой, и даст возможность взглянуть на окружающую действительность с новой точки зрения.
Фото: Из личного архива Франциско Инфантэ.
С 7 августа до 7 сентября в Музее станка творческого индустриального кластера «Октава» (Тула).
«Новые находки московских археологов», 0+
Выставка посвящена предметам, найденным в историческом центре города московскими археологами. На экспозиции представлены вещи банного быта XVII-XIX веков, которые обнаружили во время раскопок у храма Христа Спасителя, а также находки из района Хамовники. Представленные артефакты позволяют проследить особенности повседневной жизни москвичей прошлых столетий и дополняют представление об истории городской культуры.
Фото: Пресс-служба Департамента города Москвы.
С 5 августа до 30 декабря в Музее археологии Москвы.
Фестивали.
Фестиваль «ИТ-Пикник», 0+
Четвертый год подряд фестиваль подтверждает статус одного из ключевых событий IT-индустрии, собирая на одной площадке разработчиков, аналитиков, инженеров и других специалистов вместе с их семьями.
В программе — экспертные и научно-популярные лекции, стенды и интерактивы от технологических компаний, спортивные и творческие активности для взрослых и детей, а также большая музыкальная программа. На главной сцене выступят IOWA, Cream Soda, мартин, Pompeya и «Сова», а хедлайнером станет LAB Антона Беляева — музыкальное шоу, в котором известные артисты исполняют популярные песни в новых аранжировках в сопровождении оркестра и хора.
Фото: Т-Банк.
8 августа в Музее-заповеднике «Коломенское».
VI Международный музыкальный фестиваль «Под небом Гнесинки» 6+
Мероприятие проходит сразу на трех площадках: в Органном зале, камерном зале «Мансарда» и на Летней сцене. Ценность музыкального события — как в высоком профессионализме артистов, так и в самой концепции: академическая музыка становится доступной каждому. А программа отличается жанровой разнообразностью.
Фото: mos.ru.
С 6 до 16 августа в исторической усадьбе Апраксиных — Бутурлиных.
«Почувствуй “Москвариум” по-новому», 0+
В честь 11-летия центра океанографии и морской биологии пройдет фестиваль «Почувствуй “Москвариум” по-новому». Основная программа запланирована на 8 и 9 августа — гостей ожидают лекции, экскурсии, показы мюзикла и спектакля, семейные игры. А в один из дней актриса Дарья Мельникова прочитает книгу от издательства «Ламинария». В VR-кинотеатре гости смогут отправиться в путешествие по водным объектам России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
7−9 августа на ВДНХ.