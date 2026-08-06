ИИ все вместе: «ИТ-Пикник» в Коломенском и звезды «Майора Грома» на «Октаконе»

Экспозиция объединяет более 100 произведений Франциско Инфантэ, созданных с 1960-х годов до середины 2020-х. Они раскроют формирование одного из крупнейших российских концептуалистов второй половины XX века. Фотограф создает настоящие «артефакты» на стыке искусства и природы, света и пространства. Он размещает зеркальные установки, бумажные вырезки и деревянные объекты в подмосковных лесах, на берегах рек и заснеженных полях, а после запечатлевает их на пленку. В этих хрупких конструкциях, вписанных в ландшафт, и заключается эксклюзивный почерк художника. Выставка покажет, как искусство может сосуществовать в диалоге с природой, и даст возможность взглянуть на окружающую действительность с новой точки зрения.