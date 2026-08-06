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Полеты в Хургаду из Волгограда стартуют 12 августа

Чартерная программа предполагает вылеты по средам и субботам примерно раз в декаду.

12 августа в международном аэропорту Волгограда начнет действовать чартерная программа по перелетам в Хургаду, сообщает пресс-служба авиагавани «Сталинград».

По договоренности одного из туроператоров с авиаперевозчиком AlMasria Universal Airlines вылеты будут планироваться на субботы и среды примерно раз в 10−11 дней. Рейсы планируется выполнять на импортных бортах, вместительностью 180 пассажиров, а каждый полет будет занимать около 5,5 часов. Полетная программа рассчитана до октября текущего года.

Ранее стало известно, что в программу восстановления рейсов в Анталью Волгоград пока не вошел.