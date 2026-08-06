Полеты в Хургаду из Волгограда стартуют 12 августа

По договоренности одного из туроператоров с авиаперевозчиком AlMasria Universal Airlines вылеты будут планироваться на субботы и среды примерно раз в 10−11 дней. Рейсы планируется выполнять на импортных бортах, вместительностью 180 пассажиров, а каждый полет будет занимать около 5,5 часов. Полетная программа рассчитана до октября текущего года.