Полеты в Хургаду из Волгограда стартуют 12 августа

12 августа в международном аэропорту Волгограда начнет действовать чартерная программа по перелетам в Хургаду, сообщает пресс-служба авиагавани «Сталинград».
По договоренности одного из туроператоров с авиаперевозчиком AlMasria Universal Airlines вылеты будут планироваться на субботы и среды примерно раз в 10−11 дней. Рейсы планируется выполнять на импортных бортах, вместительностью 180 пассажиров, а каждый полет будет занимать около 5,5 часов. Полетная программа рассчитана до октября текущего года.
Ранее стало известно, что в программу восстановления рейсов в Анталью Волгоград пока не вошел.