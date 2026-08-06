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Календарь на 6 августа: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

6 августа мир вспоминает трагедию Хиросимы, а в России чествуют военнослужащих Железнодорожных войск. Православные христиане молятся Борису и Глебу, первым русским святым. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

6 августа мир вспоминает трагедию Хиросимы, а в России чествуют военнослужащих Железнодорожных войск. Православные христиане молятся Борису и Глебу, первым русским святым. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 6 августа.

* ~День Железнодорожных войск России~

Профессиональный праздник военнослужащих Железнодорожных войск отмечается 6 августа. В этот день в 1851 году император Николай I утвердил Положение об управлении Санкт-Петербурго-Московской железной дорогой. В соответствии с документом были сформированы 14 военно-рабочих, две кондукторские и одна телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Они занимались охраной и эксплуатацией магистрали. Сегодня Железнодорожные войска строят, восстанавливают и защищают железнодорожные пути и объекты инфраструктуры.

* ~Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия~

Праздник приурочен к трагедии, произошедшей 6 августа 1945 года, когда американская авиация сбросила атомную бомбу на Хиросиму. Взрыв унес жизни более 70 тысяч человек в первый день, а с учетом умерших от облучения к концу 1945 года число жертв превысило 140 тысяч. С тех пор эта дата стала символом недопустимости повторения подобной катастрофы, а с 1950-х годов закрепилась как день международной кампании за полный отказ от ядерного оружия.

* ~Международный день «Врачи мира за мир»~

Международный день «Врачи мира за мир» приурочен к годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Его инициатором считается Международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» — IPPNW, основанное советскими и американскими медиками в 1980 году. Участники движения рассказывают о медицинских и гуманитарных последствиях применения ядерного оружия и выступают за его ликвидацию. В 1985 году IPPNW было удостоено Нобелевской премии мира.

Что отмечают в разных странах 6 августа.

День независимости — Ямайка. 6 августа 1962 года Ямайка получила независимость от Великобритании. В этот день проходят концерты, парады и праздничные мероприятия. Черный цвет государственного флага символизирует силу и творческий потенциал народа, золотой — природные богатства и солнечный свет, зеленый — надежду и сельскохозяйственные ресурсы страны.

День независимости — Боливия. 6 августа 1825 года конгресс, созванный в Чукисаке, провозгласил независимость Верхнего Перу от Испании. Этому предшествовала многолетняя борьба, в которой участвовали местные повстанцы и освободительные войска Симона Боливара и Антонио Хосе де Сукре. Новое государство получило название Боливия в честь Симона Боливара.

День сплетен — США. Праздник возник в начале 2000-х годов в блогах и радиошоу как ироничный повод обсудить любовь к скандальным новостям. Смысл дня — не поощрять слухи, а напомнить: прежде чем пересказывать чужие секреты, стоит задуматься, правда ли это и стоит ли это обсуждать.

Религиозные праздники 6 августа.

День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

6 августа православная церковь вспоминает святых страстотерпцев Бориса и Глеба — сыновей князя Владимира, которые были коварно убиты в 1015 году по приказу их брата Святополка. Князья сознательно не стали сопротивляться и приняли мученическую смерть, чтобы не развязывать междоусобиц и не проливать братской крови. За это церковь причислила их к лику святых как страстотерпцев — тех, кто терпеливо принял страдания ради Христа. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными после крещения Руси.

Народные праздники 6 августа.

* Народный праздник Борис и Глеб.

В народном календаре 6 августа — день Бориса и Глеба. Этот день почитали как время примирения и семейного единства: существовала поговорка «На Бориса и Глеба — брат с братом в обнимку», которая напоминала о ценности родственных связей. Люди старались избегать ссор, мирились и прощали старые обиды. Кроме того, праздник знаменовал завершение первой жатвы: крестьяне благодарили землю за урожай и начинали готовиться к осенним работам. Вечером собирались за столом с хлебом из свежей муки, желая друг другу мира и добрых дел.

Именины 6 августа.

* Анатолий;

* Афанасий;
* Борис;
* Георгий;
* Глеб;
* Давид;
* Иван;
* Иларион;
* Кристина;
* Николай;
* Роман.

Приметы 6 августа.

Приметы о погоде.

Сны, приснившиеся в ночь на Бориса и Глеба, считались вещими — особенно те, где появлялись родные.

Если в этот день ясно и сухо — осень будет солнечной и урожайной.

Утренний туман стелется по земле — к хорошей погоде.

Много паутины в воздухе — жди теплой осени.

Если пошел дождь — он будет идти еще семь недель.

Если воробьи купаются в пыли — к жаре, а если прячутся в кронах — к похолоданию.

Лунный календарь 6 августа.

Фаза Луны: убывающая, 23-й лунный день.

Луна в знаке Телец.

Если верить астрологам, этот день благоприятен для финансовых операций и сделок. 23-й лунный день — довольно противоречивый период, который связывают с ревностью, завистью и возможными конфликтами. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

Четверг проходит под покровительством Юпитера, поэтому обостряется интуиция, помогающая отличать союзников от недругов. В этот день удаются переговоры и контакты с начальством, а сердце подскажет правильное решение и в амурных делах.

6 августа родились люди под знаком зодиака Лев, относящийся к стихии Огня и управляется Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, великодушны и всегда готовы прийти на помощь.

Какие исторические события произошли 6 августа.

* 1181 год — китайские и японские астрономы одновременно зафиксировали яркую вспышку сверхновой звезды.

* 1378 год — в битве на реке Воже русское войско под предводительством князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) разгромило ордынцев — это стало первым крупным поражением Мамая.

* 1502 год — иконописец Дионисий начал роспись Ферапонтова монастыря — сегодня фрески входят в список наследия ЮНЕСКО.

* 1517 год — Франциск Скорина в Праге издал «Псалтырь» — первую в восточнославянском мире печатную книгу на церковнославянском языке, написанную кириллицей.

* 1806 год — последний император Священной Римской империи Франц II официально отрекся от престола, положив конец тысячелетней империи.

* 1825 год — в Чукисаке (современная Боливия) провозглашена независимость Верхнего Перу — новое государство было названо в честь Симона Боливара.

* 1888 год — в Тярлево под Петербургом прошли первые в России соревнования по бегу — отсюда начинается история отечественной легкой атлетики.

* 1889 год — в Лондоне открылся легендарный отель «Савой» — первая гостиница в мире, где в каждом номере была своя ванна.

* 1890 год — в Нью-Йорке впервые в истории применена электрическая казнь — преступник Уильям Кеммлер казнен на электрическом стуле.

* 1914 год — Австро-Венгрия объявила войну России, что стало одним из ключевых поворотных моментов начала Первой мировой войны.

* 1915 год — во время «атаки мертвецов» у крепости Осовец отравленные газом русские солдаты контратаковали немцев, став живой легендой войны.

* 1926 год — американка Гертруда Эдерле первой среди женщин переплыла Ла-Манш, побив при этом мужской рекорд по времени.

* 1932 год — открылся первый в истории Венецианский кинофестиваль — старейший международный кинофорум в мире.

* 1945 год — США сбросили первую в истории боевую атомную бомбу на японский город Хиросима — погибли более 140 тысяч человек.

* 1962 год — Ямайка получила независимость, завершив более чем 300-летнюю историю как британская колония.

* 1996 год — NASA объявило, что на марсианском метеорите ALH 84001 найдены следы древнейших микроорганизмов.

* 2012 год — марсоход «Кьюриосити» успешно сел на Марс, начав одну из самых амбициозных научных миссий XXI века.

Кто родился 6 августа.

* В 1893 году родился Александр Белышев — комиссар крейсера «Аврора», давший сигнал к началу Октябрьской революции.

* В 1898 году родился Василий Казин — советский поэт, известный лирикой о любви и войне.

* В 1910 году родился Николай Будашкин — советский композитор, автор популярных песен и музыки к фильмам.

* В 1911 году родилась Люсиль Болл — американская актриса и телепродюсер, звезда культового сериала «Я люблю Люси».

* В 1914 году родился Леонид Грошев — советский военный летчик, Герой Советского Союза.

* В 1915 году родился Валентин Левашов — советский композитор и дирижер, народный артист СССР.

* В 1917 году родился Роберт Митчем — американский актер, лауреат «Золотого глобуса», символ голливудского нуара.

* В 1928 году родился Энди Уорхол — американский художник, один из главных представителей поп-арта.

Кто отмечает день рождения.

* 62 года исполняется Мишель Йео — малайзийской актрисе китайского происхождения, лауреатке премии «Оскар» за роль в фильме «Все везде и сразу».

* 56 лет исполняется Найту Шьямалану — американскому режиссеру и сценаристу («Стюарт Литтл», «Шестое чувство»).

* 53 года исполняется Вере Фармиге — американской актрисе украинского происхождения, звезде фильмов «Заклятие» и «Отступники».

* 43 года исполняется Робину ван Перси — голландскому футболисту, финалисту чемпионата мира 2010 года.

* 41 год исполняется Янине Студилиной — актрисе, телеведущей и фотомодели, известной по сериалу «Ранетки».

* 35 лет исполняется Кейси Рол — канадской актрисе, звезде сериалов «Ганнибал» и «Сверхъестественное».

* 24 года исполняется Нессе Барретт — американской певице, тикток-звезде и автору мрачных поп-композиций.

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