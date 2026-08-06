Календарь на 6 августа: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Праздник приурочен к трагедии, произошедшей 6 августа 1945 года, когда американская авиация сбросила атомную бомбу на Хиросиму. Взрыв унес жизни более 70 тысяч человек в первый день, а с учетом умерших от облучения к концу 1945 года число жертв превысило 140 тысяч. С тех пор эта дата стала символом недопустимости повторения подобной катастрофы, а с 1950-х годов закрепилась как день международной кампании за полный отказ от ядерного оружия.