Главную площадь Владивостока ждет масштабная перезагрузка

А глава компании Turenscape, господин Ван Дун, обратил внимание на то, что на центральной площади практически не ощущается близость моря, хотя именно оно определяет идентичность Владивостока. Он предложил это пересмотреть и учесть тот факт, что Владивосток — очень ветреный город. По его мнению, в связи с изменением функциональности площади нужно придумать разные точки притяжения, благодаря которым люди будут находиться на ней дольше.