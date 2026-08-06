Главную площадь Владивостока ждет масштабная перезагрузка

Новость о международном конкурсе взбудоражила горожан не на шутку. Это же историческая и архитектурная доминанта города, на площади и вокруг нее размещены узнаваемые и знаковые объекты. Что там можно изменить, а главное — зачем? Нетривиальность задачи заинтересовала архитектурное сообщество.
— Центральная площадь, возникшая как пристань первооткрывателей, за десятилетия развития успела побывать рынком, садом, местом встречи купцов и военных, площадкой для массовых мероприятий… На протяжении многих лет она искала собственный сценарий, но при этом всегда оставалась сердцем города, его центром и точкой роста. Нам предстоит найти такое градостроительное и архитектурное решение, которое сделает ее лицом Владивостока на долгие годы, — заявил главный архитектор Приморского края Антон Глушков.
Кроме центральной площади в границы конкурса вошла территория общей площадью 16,6 гектара — от Морского вокзала, включая улицу Нижнепортовую, Корабельную набережную (до набережной Цесаревича), улицу Светланскую, Океанский проспект и прилегающие общественные пространства, — то есть фактически весь исторический центр. Одна из ключевых задач реновации — возвращение городу визуальной и пространственной связи с бухтой Золотой Рог. При этом нет задачи создать новую архитектурную доминанту. Нужно переосмыслить существующий потенциал.
Знакомство участников конкурса с городом прошло вживую — на суше, с моря и с воздуха. Они поделились своими впечатлениями на международном урбанистическом форуме «Урбан Восток», рассказали о реализованных знаковых проектах по всему миру и в нашей стране. Озвучили, что можно применить и во Владивостоке.
По мнению главного архитектора бюро «Космос» Бориса Немцева, нужно соединить существующие достоинства территории так, чтобы они начали работать вместе, ведь центральная площадь соседствует с действующим морским портом, морем, выразительным рельефом, уникальным природным ландшафтом и очень красивой городской планировкой. Эту многослойность стоит воспринимать как преимущество Владивостока.
Нужно соединить существующие достоинства площади так, чтобы они начали работать вместе.
— Важно, чтобы площадь стала частью единой пешеходной системы города. Тогда человек сможет спокойно пройти пешком от набережной Цесаревича до Спортивной набережной, не переходя из одного изолированного пространства в другое и не сталкиваясь с неудобными участками городской среды. Именно в этом мы видим задачу интеграции площади в городскую ткань, — отметил главный архитектор компании «Оферта Диалог» Кирилл Солгалов.
А глава компании Turenscape, господин Ван Дун, обратил внимание на то, что на центральной площади практически не ощущается близость моря, хотя именно оно определяет идентичность Владивостока. Он предложил это пересмотреть и учесть тот факт, что Владивосток — очень ветреный город. По его мнению, в связи с изменением функциональности площади нужно придумать разные точки притяжения, благодаря которым люди будут находиться на ней дольше.
— Я смотрю на этот проект как на интеграцию природы в городскую среду — это поможет Владивостоку успешно развиваться, — заявил руководитель одной из крупнейших в Китае компаний в области ландшафтной архитектуры.
Общее мнение участников конкурса: проект должен соединить в единый городской ансамбль разрозненно существующие пространства — площадь с памятником Борцам за власть советов, Спасо-Преображенский кафедральный собор, железнодорожный и морской вокзалы, набережные и окружающую застройку.
— Иногда мы сталкиваемся с фантастическими проектами общественных пространств. Это красиво, но хочется, чтобы наши дети смогли увидеть результат. Поэтому важно найти решение, которое поразит всех и сможет привлечь финансирование. Чтобы мы все вместе поверили в эту мечту и смогли ее реализовать, — подчеркнул Антон Глушков.