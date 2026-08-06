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ПСЖ проиграл «Мальорке» в товарищеском матче. Сафонов отыграл один тайм

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.

МАДРИД, 6 августа. /ТАСС/. Футболисты испанской «Мальорки» со счетом 3:0 обыграли французский «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче. Игра прошла в Испании.

Голы забили Зиту Лувумбу (21), Хан Вирхили (40) и Антонио Раильо (51).

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов был заменен перед началом второго тайма. Россиянин провел первый матч после финала Лиги чемпионов в мае.

ПСЖ является действующим победителем чемпионата Франции и Лиги чемпионов. Новый сезон парижский клуб начнет матчем за Суперкубок УЕФА против английской «Астон Виллы», который пройдет 12 августа.

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