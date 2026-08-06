ПСЖ проиграл «Мальорке» в товарищеском матче. Сафонов отыграл один тайм

МАДРИД, 6 августа. /ТАСС/. Футболисты испанской «Мальорки» со счетом 3:0 обыграли французский «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче. Игра прошла в Испании.
Голы забили Зиту Лувумбу (21), Хан Вирхили (40) и Антонио Раильо (51).
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов был заменен перед началом второго тайма. Россиянин провел первый матч после финала Лиги чемпионов в мае.
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