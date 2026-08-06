«Отпустить, чтобы выжить самой»: мама-дельфин шесть дней носила погибшего детеныша в память о нем

У берегов Австралии исследователи стали свидетелями трогательного и одновременно печального момента. Самка дельфина по имени Фрэггл почти неделю не отпускала тело своего погибшего детеныша, продолжая удерживать его на поверхности воды.
Уникальные кадры удалось снять с помощью дрона специалистам организации Geographe Marine Research. На видео видно, как дельфин бережно несет своего малыша, который прожил всего около двух недель.
Исследователи рассказали, что Фрэггл не расставалась с детенышем в течение шести дней. Такое поведение специалисты связывают с сильной материнской привязанностью.
«Дельфины носят своих ушедших детенышей с собой в знак скорби — это может длиться днями. Но рано или поздно она должна была отпустить его, чтобы выжить самой», — отметили в организации.
По словам специалистов, они ранее замечали у малыша проблемы с дыханием и понимали, что его состояние остается крайне тяжелым. Для Фрэггл эта потеря стала особенно тяжелой. Это уже четвертый детеныш, которого она не смогла вырастить.
История Фрэггл стала напоминанием о том, что чувства привязанности и утраты знакомы не только людям. Иногда материнская любовь проявляется даже тогда, когда уже ничего нельзя изменить.
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