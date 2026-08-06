ООН предупредила о риске голода для 50 млн человек из-за Эль-Ниньо

Эль-Ниньо связано с повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Это явление способно провоцировать засухи, сильные осадки, наводнения и пожары в разных регионах мира. Больше всего рискуют пострадать страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и юга Африки. В Южной и Юго-Восточной Азии снижение количества осадков может ударить по сельскому хозяйству и привести к проблемам с урожаями в ближайшие годы.