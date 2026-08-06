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В «Единой России» выступили за выплаты наставникам в системе здравоохранения

Герой России Людмила Болилая заявила, что наставничество не должно превращаться в дополнительную неоплачиваемую нагрузку.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Наставничество в медицинских учреждениях не должно превращаться в дополнительную неоплачиваемую нагрузку для врачей, поэтому необходимо законодательно закрепить единые федеральные стандарты такой работы, включая порядок назначения наставников и систему выплат. Такое мнение ТАСС высказала кандидат от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Герой России Людмила Болилая.

«Наставничество не должно превращаться в дополнительную неоплачиваемую нагрузку. Врач, который берет на себя ответственность за подготовку молодого специалиста, должен получать справедливую компенсацию за эту работу. Это вопрос уважения к труду медицинских работников и качества подготовки кадров. И, в конечном счете, это вопрос здоровья миллионов пациентов», — заявил Болилая.

По ее словам, в партии выступают за введение единых федеральных стандартов наставничества. «Необходимо законодательно определить порядок организации такой работы, принципы назначения наставников и систему выплат, чтобы устранить существенные различия между регионами», — считает она.

Болилая отметила, что институт наставничества в медицине является одним из ключевых инструментов подготовки молодых специалистов. Передача практического опыта позволяет быстрее адаптироваться к работе и повышает качество медицинской помощи, однако такая деятельность требует понятных правил и государственной поддержки.

При этом, по ее мнению, участие в программе наставничества должно оставаться добровольным и не сказываться на выполнении медиком основных обязанностей, чтобы не приводить к переработкам и профессиональному выгоранию.

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