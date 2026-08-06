Россиянка Андреева вышла в третий круг соревнований в Канаде

Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно преодолела барьер второго круга на престижном турнире категории WTA 1000, который проходит в эти дни в канадском Торонто. 19-летняя спортсменка, выступающая под пятым номером, не оставила шансов чешке Каролине Плишковой, завершив встречу с разгромным счетом 6:0, 6:2. За матч россиянка отдала сопернице лишь два гейма.
На данный момент Мирра Андреева является сильнейшей ракеткой России в женском одиночном разряде. В ее активе уже шесть титулов WTA, а недавно она достигла исторического рубежа — в июне этого года россиянка впервые в карьере завоевала трофей Большого шлема, одержав победу на кортах «Ролан Гаррос». Кроме того, в олимпийском активе Андреевой — серебряная медаль Игр-2024 в Париже, завоеванная в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Турнир в Торонто проходит на хардовых кортах, а его общий призовой фонд превышает 7,4 миллиона долларов США. Соревнование собрало сильнейших теннисисток мира, и выступление Андреевой внимательно отслеживают как эксперты, так и любители спорта.
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