Два турнира УЕФА могут пройти в Астане и Алматы

Проведение юношеских чемпионатов даст стране повод ускорить строительство футбольных баз, обновить поля и загрузить гостиничную инфраструктуру.
Речь идет о возможной заявке на финальные стадии чемпионатов Европы среди сборных до 17 и 19 лет. Матчи могут распределить между Астаной, Алматы и расположенными рядом городами, передает DKNews.kz.
Конгресс УЕФА пройдет в Астане.
Столица примет 51-й очередной Конгресс УЕФА. На официальной странице организации сейчас указана дата 22 апреля 2027 года.
В Астану приедут представители национальных футбольных ассоциаций Европы. Для Казахстанской федерации футбола это возможность представить инфраструктурные проекты и усилить позиции страны внутри УЕФА.
Однако решения по юношеским Евро пока нет. УЕФА и КФФ не публиковали официального подтверждения заявки Казахстана на мужские турниры U17 и U19, а также не раскрывали список конкурентов и возможные годы проведения.
Сам Конгресс не гарантирует выбора хозяина. УЕФА обычно утверждает места проведения финальных турниров решением Исполнительного комитета после отдельной заявочной процедуры.
Казахстан уже получил один турнир.
Страна имеет подтвержденный опыт сотрудничества с УЕФА. Астана примет финальную стадию чемпионата Европы по футзалу среди игроков до 19 лет в 2027 году.
УЕФА утвердил дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова площадкой турнира восьми сборных. Матчи предварительно запланированы на период с 26 сентября по 3 октября.
Это будет первый финальный турнир УЕФА среди национальных команд, который примет Казахстан. Ранее Алматы проводил финальные стадии Кубка УЕФА и Лиги чемпионов по футзалу с участием клубов.
Главный вопрос — не вместимость стадионов.
Юношеские Евро не требуют десятков крупных арен. Организатору нужны несколько компактных стадионов, качественные натуральные поля, тренировочные базы, гостиницы и удобная логистика между объектами.
И вот почему ставка на Астану и Алматы выглядит логично. В двух мегаполисах уже работают международные аэропорты, гостиничная инфраструктура и крупные спортивные арены, а соседние города могут предоставить дополнительные тренировочные площадки.
В Талгаре строится KFF Academy рядом с международным аэропортом Алматы. По данным КФФ, проект должен соответствовать стандартам FIFA и полностью финансируется за счет средств аэропорта.
Караганда развивает академию футбольного клуба «Шахтер». Комплекс займет 9,61 гектара, а общая площадь зданий превысит 28 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба клуба.
Турнир может ускорить инвестиции в поля.
Право на проведение двух юношеских Евро потребует от Казахстана не только готовых стадионов. Стране придется подтвердить качество тренировочных полей, транспортную схему, безопасность команд, медицинское сопровождение и размещение участников.
Для городов-организаторов это дополнительные гости, загрузка гостиниц и спрос на транспортные услуги. Для футбола — инфраструктура, которая после турнира останется академиям, клубам и детским командам.
Стоимость возможной заявки и источники финансирования пока не назывались. До официального объявления КФФ речь идет о перспективе, а не о полученном праве на проведение турниров.