Минобороны РФ подготовило проект «Стальные магистрали Победы»

В нем отмечается, что 175 лет назад, 6 августа 1851 года, император Николай I утвердил «Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги». Документ предусматривал создание 14 отдельных военно-рабочих рот, двух кондукторских и одной телеграфной общей численностью 4 340 человек. Так в России зародились железнодорожные войска.