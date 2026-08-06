Минобороны РФ подготовило проект «Стальные магистрали Победы»

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минобороны России к 175-летию со дня создания железнодорожных войск ВС РФ в рамках проекта «Стальные магистрали Победы» опубликовало на своем сайте рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающие о вкладе воинов-железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне.
«6 августа в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 175 лет со дня создания железнодорожных войск ВС РФ. К этой знаменательной дате на сайте Минобороны России опубликованы уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающие о вкладе воинов-железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что 175 лет назад, 6 августа 1851 года, император Николай I утвердил «Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги». Документ предусматривал создание 14 отдельных военно-рабочих рот, двух кондукторских и одной телеграфной общей численностью 4 340 человек. Так в России зародились железнодорожные войска.
В новом разделе «Стальные магистрали Победы» на сайте Минобороны России представлены приказы и директивы Народного Комиссара обороны СССР, указания армиям и фронтам, боевые донесения, наградные материалы на воинов-железнодорожников, редкие фотографии периода Великой Отечественной войны и многие другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященных 175-летию образования железнодорожных войск, направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.