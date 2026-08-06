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Трудиться не покладая рук

6 августа куряне вспоминают события двухлетней давности — начало боев с ВСУ. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с очевидцами тех событий.

6 августа куряне вспоминают события двухлетней давности — начало боев с ВСУ. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с очевидцами тех событий.

В большом центре сбора гуманитарной помощи несколько десятков волонтеров из разных организаций собирают еду, одежду и средства личной гигиены. Среди тех, кто складывает вещи в пакеты, — свидетельница вторжения ВСУ в Курскую область, многодетная мать Екатерина Чистякова (имя и фамилия изменены по просьбе героини. — «ВМ»). Ночь с 5-го на 6 августа она со своей семьей провела в подвале, пока ВСУ обстреливали город.

А ранним утром, когда появилась возможность, они экстренно эвакуировались.

— 8 августа я уже пошла в Курский государственный цирк, где работал пункт гуманитарной помощи, — рассказывает «Вечерней Москве» женщина, складывая в пакеты крупы. Рядом — волонтер Народного фронта Игорь Ларин. Он родом из Рыльского района Курской области.

— Помню, как в тот день началась паника: люди стояли на заправках, пытались выехать. Трагически погибли ребята, которые ехали в Суджу, при вражеском обстреле, — рассказывает он.

— Но мы с родителями смогли выехать. Затем я много трудился на складе гумпомощи, не мог остаться в стороне. Для тех, кто покинул дома, Молодежка Народного фронта организовывала досуг.

— В основном мероприятия проводили для детей, потому что они тяжелее переживают стресс. Нужно было их отвлечь, чтобы они не думали, не плакали, не расстраивались, не переживали, что их дома больше нет, — говорит «Вечерняя Москва» Игорь Ларин. Волонтер Народного фронта Ольга Губанова в 2024 году училась в техникуме.

О вторжении ВСУ узнала из социальных сетей.

— Сначала я помогала, как и все студенты: ходила на склады гумпомощи, сортировала вещи. А в марте 2025 года захотела вступить в Молодежку Народного фронта. Но от активистов я получила внезапный вопрос: «А зачем тебе это?» Я задумалась и поняла: я правда хочу искренне помогать. Не только сортировать вещи, но и помогать во всех направлениях, — говорит Ольга.

На сегодняшний день в Курске действует несколько центров сбора гуманитарной помощи, на регулярной основе в которых трудятся волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), Молодой Гвардии Единой России (МГЕР), Народного фронта и других организаций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Андрей Шеин, начальник губернаторского сортировочного центра гуманитарной помощи в Курске:

— За время работы нашего центра с сентября 2024 года через него прошло более 20 тысяч волонтеров. Одни ходили постоянно, другие — один раз, постоянно появлялись новые люди. В основном это студенты курских колледжей и других учебных заведений.

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