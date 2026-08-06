Трудиться не покладая рук

— Сначала я помогала, как и все студенты: ходила на склады гумпомощи, сортировала вещи. А в марте 2025 года захотела вступить в Молодежку Народного фронта. Но от активистов я получила внезапный вопрос: «А зачем тебе это?» Я задумалась и поняла: я правда хочу искренне помогать. Не только сортировать вещи, но и помогать во всех направлениях, — говорит Ольга.