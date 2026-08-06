Цены на вторичную недвижимость с 1 сентября. Какой тренд наметился на рынке и сколько будут стоить квартиры

Сейчас наиболее востребованы самые экономичные варианты. Соответственно, предложение активнее сокращается в районах, где обычно предлагается сравнительно дешёвое жильё, — таких как Северное Бутово, Ново-Переделкино или Восточный. Но квартир там, как правило, не так уж много, а качественных ещё меньше. Пример — Молжаниновский район, в котором с начала года число лотов значительно увеличилось в процентном выражении, фактически это всего плюс 10 штук. Значит, здесь выбирать покупателям было особо не из чего. Предложение в малопрестижных локациях часто ограничено потому, что бюджетная недвижимость в большинстве не подходит для инвестиций — она почти не дорожает, и в основном квартиры продаются для покупки альтернативного жилья. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрий Таганов.