Актрису сериала «СашаТаня» Рубцову признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, которая известна по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. В перечень также попал певец и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов).
— Дополнить список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, включив в него лиц: Гасанов Аким Владимирович, Рубцова Валентина Павловна, — сказано в приказе Минкульта, передает ТАСС.
Рубцову и Апачева ранее внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».*
Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения российскому режиссеру и народному артисту Владимиру Бортко за призывы к ядерным ударам по территории Украины. Он заявил, что его не волнуют предъявленные обвинения.
В июне режиссер Андрей Звягинцев оказался в базе данных сайта «Миротворец»*. Его внесли в базу за посещение Крыма: создатели сайта обвинили Звягинцева в покушении на суверенитет Украины.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.