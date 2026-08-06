«Сохрани мои письма…»

Я просто физически страдал, не в силах дождаться наконец весточки от драгоценной моей белочки. Наверно, это письмо ты получишь в канун Нового года. Пусть этот наступающий 1943 год будет годом счастья для тебя, родная, пусть в этом счастливом году сгинут проклятые звери с солнечной нашей Родины, снова расцветут счастьем дни свободного советского народа, вернутся к своим семьям отцы, к женам мужья, и к любимым вернутся те, кто в сердце носит их образ, кто ни на минуту в бою и отдыхе не забывает о тех дорогих именах, которые ведут их в бой, как рыцарей Средних веков, имя их — дамы сердца.