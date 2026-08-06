Рыбакина отвоевала место в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто

Как пишет sportarena.kz, во втором раунде соревнований казахстанка вырвала победу у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 61-е место в рейтинге WTA.
Встреча длилась 2 часа 35 минут. Рыбакина победила соперницу в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:4.
Этот матч стал шестым противостоянием между спортсменками. Предыдущие встречи тоже были на хардовом покрытии. По итогам шести матчей Рыбакина лидирует с отрывом — 4:2.
В следующем круге турнира Елена сыграет с американской теннисисткой Энн Ли.
«Матч получился очень трудным. Я очень рада вернуться в Торонто спустя немало времени (в прошлом году женский турнир проходил в Монреале). Спасибо всем за поддержку. Я просто рада, что смогу еще раз здесь сыграть. У меня было немного времени для отдыха. Мы отлично поработали на тренировках — жаль, что это пока не проявляется в матчах, но надеюсь, что с каждой встречей я буду прибавлять. Перерыв был для меня полезен. Я очень рада вернуться на хард и рада, что смогу сыграть здесь ещн раз даже после такого сложного матча. Надеюсь, в следующем круге получится добиться прогресса», — процитировал Рыбакину GoTennis.ru.
Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования — 7 433 076 долларов (порядка 3,5 миллиарда тенге).
Ранее Рыбакина прокомментировала триумфальное возвращение на корт.