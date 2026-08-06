На Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом в среду, 5 августа, сообщили в российских силовых структурах.
— Многие сотрудники ТЦК пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз, которые поступают в их адрес, часть из них реализуется. Также угрозам и физическому воздействию подвергаются родственники «людоловов», — цитирует источник РИА Новости.
Собеседник агентства напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский накануне уравнял в правах бывших заключенных, которые проходят службу в ВСУ, и остальных военных. Это может быть связано с ходатайством руководства военкоматов о назначении заключенных на должности своих сотрудников, добавил он.
Ранее ТАСС сообщило, что территориальные центры комплектования поставили план по мобилизации до 40 тысяч жителей Украины в ряды армии ежемесячно.
Авторы материала отмечают, что в прифронтовых районах Запорожской и Херсонской областей действия сотрудников ТЦК «приобрели извращенные формы».