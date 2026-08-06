РИА Новости: На сотрудников ТЦК началась массовая охота на Украине

Собеседник агентства напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский накануне уравнял в правах бывших заключенных, которые проходят службу в ВСУ, и остальных военных. Это может быть связано с ходатайством руководства военкоматов о назначении заключенных на должности своих сотрудников, добавил он.