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РИА Новости: На сотрудников ТЦК началась массовая охота на Украине

На Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом в среду, 5 августа, сообщили в российских силовых структурах.

На Украине началась массовая охота на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом в среду, 5 августа, сообщили в российских силовых структурах.

— Многие сотрудники ТЦК пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз, которые поступают в их адрес, часть из них реализуется. Также угрозам и физическому воздействию подвергаются родственники «людоловов», — цитирует источник РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский накануне уравнял в правах бывших заключенных, которые проходят службу в ВСУ, и остальных военных. Это может быть связано с ходатайством руководства военкоматов о назначении заключенных на должности своих сотрудников, добавил он.

Ранее ТАСС сообщило, что территориальные центры комплектования поставили план по мобилизации до 40 тысяч жителей Украины в ряды армии ежемесячно.

Авторы материала отмечают, что в прифронтовых районах Запорожской и Херсонской областей действия сотрудников ТЦК «приобрели извращенные формы».

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