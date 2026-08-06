Семья убитых в Паттайе Назимовых опровергла сбор денег

В своем обращении Орловский подчеркнул, что семья не инициировала сбор средств и не привлекала сторонних лиц для этих целей. Он также отметил, что если мать погибших, Зарина, в будущем будет нуждаться в поддержке, родственники сообщат об этом дополнительно.