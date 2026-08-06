Семья убитых в Паттайе Назимовых опровергла сбор денег

Родственники Романа и Дианы Назимовых, убитых в Паттайе, опровергли информацию о проведении каких-либо денежных сборов. С соответствующим заявлением выступил их родственник Константин Орловский, опубликовав видеообращение в соцсети Threads (платформа признана экстремистской и запрещена в РФ).
В своем обращении Орловский подчеркнул, что семья не инициировала сбор средств и не привлекала сторонних лиц для этих целей. Он также отметил, что если мать погибших, Зарина, в будущем будет нуждаться в поддержке, родственники сообщат об этом дополнительно.
Напомним, брат и сестра Назимовы пропали в таиландском городе 26 июля. Вскоре после этого полиция задержала подозреваемых, которые дали признательные показания и указали место захоронения тел. По данным следствия, один из задержанных сознался в том, что выстрелил в 17-летнего Романа и насмерть забил его 22-летнюю сестру.
Тела погибших переданы родственникам для организации похорон. Мать убитых сообщила, что церемония прощания пройдет в четверг с 10:00 утра по местному времени (06:00 мск) непосредственно на месте обнаружения тел ее детей.
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