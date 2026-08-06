Дочь певицы Любови Успенской опубликовала свежее фото с молодым возлюбленным

На фото 36‑летняя звездная наследница и ее 22‑летний избранник Артем Москвин запечатлены в машине. Плаксина предстала перед камерой без макияжа и сложной укладки — в простой черной майке с глубоким вырезом. Артем, сидя рядом, слегка прикрывал лицо рукой, спасаясь от солнечных лучей.