Дочь певицы Любови Успенской опубликовала свежее фото с молодым возлюбленным

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина разместила на своей странице в соцсети свежее селфи с молодым возлюбленным.
На фото 36‑летняя звездная наследница и ее 22‑летний избранник Артем Москвин запечатлены в машине. Плаксина предстала перед камерой без макияжа и сложной укладки — в простой черной майке с глубоким вырезом. Артем, сидя рядом, слегка прикрывал лицо рукой, спасаясь от солнечных лучей.
Об их романе стало известно в июле — тогда пара впервые появилась вместе на светском мероприятии. Сейчас же дочь Успенской решила поделиться более непринужденным, почти домашним кадром.
Артем — выпускник МГУ по специальности «искусствоведение», сейчас он учится в аспирантуре. Также молодой человек помогает Татьяне с организацией выставок ее картин.
Ранее Любовь Успенская поддержала выбор дочери Татьяны Плаксиной, которая начала встречаться с Артемом Москвиным. Она положительно отозвалась о молодом человеке, назвав его умным, образованным и внимательным.