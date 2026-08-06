AGBU потребовал от властей Армении отозвать обвинения против католикоса

В AGBU выразили обеспокоенность в связи с обвинениями, выдвинутыми правительством республики против духовного лидера. Как подчеркивается в заявлении организации, поводом для уголовного дела стал внутрицерковный вопрос, касающийся руководства одной из епархий. Однако, по мнению представителей союза, сложившаяся ситуация ставит под сомнение соблюдение свободы вероисповедания и уважение к закону в стране. AGBU призвал власти отозвать обвинения, назвав их не имеющими оснований ни в праве, ни в исторических традициях. Организация также заявила о готовности выступить посредником для урегулирования конфликта, если последуют соответствующие обращения.