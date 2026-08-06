AGBU потребовал от властей Армении отозвать обвинения против католикоса

Крупнейшая армянская благотворительная организация «Армянский всеобщий благотворительный союз» (AGBU) выступила с заявлением в поддержку католикоса всех армян Гарегина II на фоне уголовного преследования, инициированного против него и шести епископов Армянской апостольской церкви.
В AGBU выразили обеспокоенность в связи с обвинениями, выдвинутыми правительством республики против духовного лидера. Как подчеркивается в заявлении организации, поводом для уголовного дела стал внутрицерковный вопрос, касающийся руководства одной из епархий. Однако, по мнению представителей союза, сложившаяся ситуация ставит под сомнение соблюдение свободы вероисповедания и уважение к закону в стране. AGBU призвал власти отозвать обвинения, назвав их не имеющими оснований ни в праве, ни в исторических традициях. Организация также заявила о готовности выступить посредником для урегулирования конфликта, если последуют соответствующие обращения.
В своем заявлении благотворительный союз напомнил, что конституция Армении признает ААЦ в качестве национальной церкви, гарантируя ей право на самоуправление и защиту свободы вероисповедания. В связи с этим вопросы, связанные с епископскими должностями, должны решаться исключительно в рамках канонического права и внутренних процедур церкви. При этом в AGBU подчеркнули, что уважают демократически избранное правительство и законы республики, но остаются непоколебимы в своем уважении к церковному руководству и его роли в сохранении армянской идентичности по всему миру.
Напомним, конфликт между властями и церковью обострился после того, как Гарегин II принял решение лишить сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего официальный Ереван в противостоянии с ААЦ. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту неисполнения судебного акта и склонения к его неисполнению, отметив, что суд ранее запретил церкви препятствовать епископу в осуществлении его полномочий. В настоящее время под стражей находятся четыре иерарха ААЦ, чье преследование в церкви считают незаконным. Также широкий резонанс вызвал арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вставшего на защиту церкви. Представители диаспоры по всему миру назвали политическое давление на духовенство недопустимым.
AGBU был основан в 1906 году в Каире, а с началом Второй мировой войны его штаб-квартира переместилась в Нью-Йорк. Сегодня организация объединяет армянские общины в 31 стране, реализуя гуманитарные, культурные и образовательные проекты.
Ранее мы писали: В Армении благословили оппозиционных депутатов.
Читайте также: Власти Армении не пригласили Гарегина II на открытие сессии.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!