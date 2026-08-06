Стал известен средний размер социальной пенсии россиян

Социальная пенсия назначается россиянам по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом пенсия по старости положена гражданам, которые не наработали необходимый страховой стаж и не накопили нужное количество пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию. Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается, если гражданин никогда не работал официально, а пенсия в связи с потерей кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.