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Стал известен средний размер социальной пенсии россиян

РИА Новости: средняя социальная пенсия в июле составила 16,5 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Средний размер социальной пенсии россиян в июле 2026 года составил более 16,5 тысячи рублей, за год выплата выросла примерно на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, на 1 июля 2026 года средний размер социальной пенсии составил 16 590 рублей. В аналогичный период 2025 года — 15 534 рубля.

Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в июле этого года составил 12 436 рублей, среди неработающих — 16 981 рубль.

Социальная пенсия назначается россиянам по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом пенсия по старости положена гражданам, которые не наработали необходимый страховой стаж и не накопили нужное количество пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию. Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается, если гражданин никогда не работал официально, а пенсия в связи с потерей кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.