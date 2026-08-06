6 августа в календаре: дeнь жeлeзнoдopoжныx вoйcк, oгнeннoй вoды и грибного дождя

Кукушка низко летает — ждите дождя. Полетел пух с осины — иди за подосиновиками. Мухи жужжат с раннего утра — к солнечной погоде. Мух не слышно — к дождю. Домашние голуби ищут корм в окрестностях голубятни — к ненастью. Роса до полудня — к грозе. Чайки много купаются обычно перед осадками. Если пауки снова принимаются за плетение паутины или же заделывают изъяны в старой, то улучшение погоды не заставит себя долго ждать. Если горящие уголья кажутся горячее, чем обычно, будет ветер. Птицы спешно и массово возвращаются к берегу со стороны большой воды (крупного озера, водохранилища и т. д.) — к усилению ветра. Клейкие, липкие зерна в колосьях — уборку урожая надо отложить еще на несколько дней, пока зерно не дозреет. Дождь с утра — к ясному дню. Южный ветер подул — к ненастью. Цыплята жмутся к курице — к затяжным дождям. Тот, кто родился в этот день, вырастет оптимистом, любящим людей. Если эта дата выпадает на полнолуние, лес для постройки дома рубить нельзя. В противном случае скандалы в новом доме станут обычным явлением. От работы старались воздержаться. Занимались только теми делами, которые не требовали отлагательств. Калины ягоду раскусишь — изведен любовью будешь. А малину попробуешь — хмельной от любви станешь. Считается, что в этот день птицы в лесу замолкают («задумываются»). Если солому, оставшуюся от сегодняшней уборки урожая, использовать при строительстве, то такой дом долго не прослужит. Работать в поле — к пожару. Есть даже пословица такая: на святого Бориса за хлеб не берися.