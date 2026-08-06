6 августа в календаре: дeнь жeлeзнoдopoжныx вoйcк, oгнeннoй вoды и грибного дождя

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.
Борис и Глеб Бессонники.
В этот день православная церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида). Они были князьями, сыновьями великого князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. По церковному преданию, на такой поступок Святополка толкнул дьявол.
«Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть», — так повествуют легенды.
Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Кроме того, братьев считают заступниками русской земли и небесными помощниками русских князей.
В этот день на Руси крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена. Из-за этого день Бориса и Глеба называли еще Паликопной — от слов «палить копны». «На Глеба и Бориса за хлеб не берися», — говорили люди, подразумевая, что следует отложить жатву, хотя именно «на Борис и Глеб поспевает хлеб».
Женщины и дети начинали сбор ягод черемухи. Из них варили компоты и заготавливали впрок — в основном, в сушеном виде.
События.
1181 год — астрономы зафиксировали вспышку сверхновой звезды.
1806 год — священная Римская империя прекратила свое существование.
1851 год — в России созданы военно-рабочие подразделения для охраны и эксплуатации железной дороги.
1889 год — в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.
1889 год — проведен последний бой боксеров без перчаток.
1893 год — в Греции состоялось открытие Коринфского канала.
1915 год — в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов».
1932 год — открылся первый Венецианский кинофестиваль.
1945 год — на японский город Хиросима сброшена атомная бомба.
1961 год — советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос.
1991 год — в CERN создана первая в мире веб-страница на языке разметки гипертекста HTML.
2012 год — марсоход «Кьюриосити» выполнил посадку на Марс.
2014 год — по указу президента России Владимира Путина были введены продовольственные контрсанкции.
2024 год — начались бои в Курской области.
В этот день родились.
Аполлинарий Васнецов (1856 — 1933 г.), русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед.
Александр Флеминг (1881 — 1955 г.), британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат.
Тихон Работнов (1904 — 2000 г.), советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ.
Мухаммед Наджибулла (1947 — 1996 г.), президент Афганистана (1987—1992).
Найт Шьямалан (1970 г.), американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения.
Николай Ковалёв (1949 — 2019 г.), российский государственный деятель и политик, директор ФСБ России, генерал армии.
Дэвид Гамбург (1950 г.), американский и российский продюсер, актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
Юки Кадзиура (1965г.), японский музыкант, композитор, музыкальный продюсер.
Марина Могилевская (1970 г.), актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
Ирина Рахманова (1981 г.), российская актриса.
Янина Студилина (1985 г.), российская актриса театра и кино, фотомодель, телеведущая.
Народные приметы.
Кукушка низко летает — ждите дождя. Полетел пух с осины — иди за подосиновиками. Мухи жужжат с раннего утра — к солнечной погоде. Мух не слышно — к дождю. Домашние голуби ищут корм в окрестностях голубятни — к ненастью. Роса до полудня — к грозе. Чайки много купаются обычно перед осадками. Если пауки снова принимаются за плетение паутины или же заделывают изъяны в старой, то улучшение погоды не заставит себя долго ждать. Если горящие уголья кажутся горячее, чем обычно, будет ветер. Птицы спешно и массово возвращаются к берегу со стороны большой воды (крупного озера, водохранилища и т. д.) — к усилению ветра. Клейкие, липкие зерна в колосьях — уборку урожая надо отложить еще на несколько дней, пока зерно не дозреет. Дождь с утра — к ясному дню. Южный ветер подул — к ненастью. Цыплята жмутся к курице — к затяжным дождям. Тот, кто родился в этот день, вырастет оптимистом, любящим людей. Если эта дата выпадает на полнолуние, лес для постройки дома рубить нельзя. В противном случае скандалы в новом доме станут обычным явлением. От работы старались воздержаться. Занимались только теми делами, которые не требовали отлагательств. Калины ягоду раскусишь — изведен любовью будешь. А малину попробуешь — хмельной от любви станешь. Считается, что в этот день птицы в лесу замолкают («задумываются»). Если солому, оставшуюся от сегодняшней уборки урожая, использовать при строительстве, то такой дом долго не прослужит. Работать в поле — к пожару. Есть даже пословица такая: на святого Бориса за хлеб не берися.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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