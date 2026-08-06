В ФИФА заявили о намерении восстановить репутацию после проекта Инфантино

РАБАТ, 6 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена предпринять все необходимые меры для защиты и восстановления репутации после проекта президента организации Джанни Инфантино, который потерпел неудачу. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Ранее стало известно о желании Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, однако позднее он отказался от проекта FIFA Forward Enterprise из-за критики со стороны футбольного сообщества. На фоне критики главы организации руководство ФИФА провело экстренную встречу в Марокко с участием Инфантино и членов правления.
«Руководство ФИФА провело конструктивную встречу в Рабате. Обсуждения были сосредоточены на необходимости совершенствования процессов после отзыва предложения FIFA Forward Enterprise. ФИФА не потерпит никаких посягательств на свою честность и примет все необходимые меры для защиты своей репутации. После встречи генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем и присутствовавшие на ней члены правления подтвердили свою полную поддержку президенту Инфантино. Всегда есть чему поучиться, и ФИФА продолжит совершенствовать свои процессы в свете этого опыта. Однако в данном случае важно подчеркнуть, что, несмотря на допущенные ошибки, все, что было сделано, было сделано в полном соответствии с нормативно-правовой базой. ФИФА будет тесно сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы изучить возможности дальнейшей поддержки развития игры», — говорится в сообщении.
Организация направила извинения членам организации за допущенные ошибки. «Было решено, что совет ФИФА и ассоциации не хотели чувствовать себя исключенными из процесса, и что он должен был проходить по-другому. Организация признает, что ошибки были допущены и после того, как информация о предложении просочилась в СМИ. В отдельном письме, адресованном совету ФИФА и членам ФИФА, были принесены извинения за эти ошибки, а также даны гарантии того, что они не повторятся. Сейчас будет проведена проверка, и отчет будет представлен совету ФИФА на его следующем запланированном заседании. В связи с закрытием проекта было решено, что ФИФА больше не потерпит никаких посягательств на ее честность, надлежащее управление и процессуальные нормы и примет все необходимые меры для защиты своего имени и репутации», — заключили в Международной федерации футбола.
План Инфантино.
Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FIFA Forward Enterprise повысила бы прибыль ассоциаций — членов ФИФА и поспособствовала развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями, а журналист Ромен Молина сообщил о скорой отставке Инфантино, поскольку функционер потерял поддержку внутри организации.
В частности, предложение Инфантино отвергли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). При этом в УЕФА заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. Позднее, когда Инфантино заявил об отказе от проекта, в европейской организации отметили потерю доверия к президенту ФИФА.
По информации газеты The Telegraph, в УЕФА намерены выразить ему вотум недоверия, если функционер откажется самостоятельно покинуть занимаемый пост. Также издание сообщило, что европейские ассоциации планируют отозвать письма в поддержку Инфантино. Из 55 членов УЕФА его кандидатуру изначально поддержали 52 участника — все, за исключением Германии, Румынии и Норвегии. Первой публично от поддержки Инфантино отказалась Ассоциация футбола Уэльса. Позднее их поддержали несколько стран, среди которых Сербия и Швеция. Президент Футбольной ассоциации Иордании Али бин Аль-Хусейн обвинил главу ФИФА в шантаже в желании сохранить занимаемый пост.
Инфантино был избран главой ФИФА в феврале 2016 года. Позднее его дважды переизбрали на безальтернативной основе. Следующие президентские выборы организации пройдут в марте 2027 года в Марокко. Инфантино заявил о желании переизбраться на данную должность.