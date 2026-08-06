В ФИФА заявили о намерении восстановить репутацию после проекта Инфантино

Организация направила извинения членам организации за допущенные ошибки. «Было решено, что совет ФИФА и ассоциации не хотели чувствовать себя исключенными из процесса, и что он должен был проходить по-другому. Организация признает, что ошибки были допущены и после того, как информация о предложении просочилась в СМИ. В отдельном письме, адресованном совету ФИФА и членам ФИФА, были принесены извинения за эти ошибки, а также даны гарантии того, что они не повторятся. Сейчас будет проведена проверка, и отчет будет представлен совету ФИФА на его следующем запланированном заседании. В связи с закрытием проекта было решено, что ФИФА больше не потерпит никаких посягательств на ее честность, надлежащее управление и процессуальные нормы и примет все необходимые меры для защиты своего имени и репутации», — заключили в Международной федерации футбола.