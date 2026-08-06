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Россиянам рассказали, на сколько выросла средняя пенсия за пять лет

Соцфонд: средняя пенсия россиян за пять лет выросла на 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсии в России за последние пять лет увеличился почти на 10 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Социального фонда РФ.

По состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в России составляет 25 401 рубль. Для сравнения, в 2021 году средний размер пенсионного обеспечения был на уровне 15 801 рубля.

Напомним, с 1 августа в России автоматически увеличились пенсии. Накопительные выплаты выросли на 17,3%. Пенсии участникам программы софинансирования и владельцам маткапитала, направившим средства на пенсию, увеличились на 19,32%.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил установить страховую выплату по старости не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию.

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