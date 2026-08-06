Россияне с октября смогут пополнять счета в банках через сторонние банкоматы

Сейчас внести наличные на счет через банкомат, как правило, можно только в устройствах своего банка или банка-партнера. С октября клиент сможет пополнять счет наличными через банкомат любого банка, подключенного к СБП, и деньги автоматически зачислятся на его счет в другой финансовой организации.