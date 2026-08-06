Россияне с октября смогут пополнять счета в банках через сторонние банкоматы

Россияне смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью Системы быстрых платежей. Соответствующее указание Центробанка России зарегистрировано в Минюсте. Заработать нововведение должно с 1 октября 2026 года, сообщает Банки.ру.
«С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in). Но подключать этот сервис банки будут по своему усмотрению», — сообщили в ЦБ.
Как это будет работать и когда пополнить счет в чужом банкомате не получится.
Сейчас внести наличные на счет через банкомат, как правило, можно только в устройствах своего банка или банка-партнера. С октября клиент сможет пополнять счет наличными через банкомат любого банка, подключенного к СБП, и деньги автоматически зачислятся на его счет в другой финансовой организации.
Алгоритм действий такой же, как при внесении наличных через свой банкомат, — нужно вставить карту в картоприемник или приложить к бесконтактному считывателю, ввести ПИН-код и в меню выбрать «Внесение наличных». Система переведет деньги из одного банка в другой.
Обратите внимание! Внесение наличных таким образом доступно только для своего счета, пополнить счет другого человека нельзя. Кроме того, внести наличные через сторонний банкомат получится не в каждом банке. Финансовые организации самостоятельно принимают решение о подключении к сервису — если банк — владелец банкомата или банк, выпустивший карту, не участвует в сервисе, операция не пройдет.
Не получится пополнить счет и при превышении лимитов, а также если банк сочтет операцию подозрительной с точки зрения антифрод-мониторинга.
Сколько денег можно будет внести через банкомат стороннего банка.
Центробанк предлагает установить такие лимиты:
до 25 тысяч рублей за одну операцию;
до 50 тысяч рублей в сутки;
до 200 тысяч рублей в месяц.
Будет ли комиссия за пополнение в стороннем банкомате.
Хоть пополнение через банкомат стороннего банка осуществляется с помощью Системы быстрых платежей, эта операция не расходует лимит бесплатных переводов между своими счетами в 30 млн рублей в месяц. Однако банки, подключившиеся к сервису, могут брать плату за свои услуги.
Чтобы не платить комиссию за пополнение или снятие наличных в сторонних банкоматах, рекомендуется иметь карты нескольких банков, лучше всего — тех, с которых можно бесплатно снимать деньги в устройствах любых банков.
Сколько по времени будут зачисляться деньги.
Поскольку операция проходит через СБП, деньги должны поступать на счет практически моментально. Задержка возможна при технических сбоях или дополнительных проверках.
Что делать, если деньги не поступили на счет.
В этом случае нужно обратиться в банк, банкоматом которого вы пользовались для внесения наличных — именно он инициировал операцию и располагает информацией о ее маршруте внутри СБП. В обращении укажите дату, время, сумму пополнения и данные банкомата. Обязательно сохраняйте чек об операции до зачисления средств на счет.