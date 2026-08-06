В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации, рассказала РИА Новости член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.
«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про “красивый дизайн”, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», — рассказала она.
Так, во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу.
«Это означает, что документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади», — пояснила Доросева.
По ее словам, это поможет сократить число «серых» билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и, при необходимости, предъявлять претензии.
«Для нас принципиально, чтобы изменения работали в пользу пассажира: понятные документы, единые требования и меньше поводов для конфликтов — это прямое повышение качества транспортной услуги», — резюмировала член Общественного совета при Минтрансе.