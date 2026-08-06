В России с осени изменятся билеты на общественный транспорт

«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про “красивый дизайн”, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», — рассказала она.