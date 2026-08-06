Больше никаких слёз и чихания: Учёные вывели собак, которые не вызывают аллергию

Речь идёт о двух самках бигля по кличке Альфи и Бейли, родившихся в сентябре 2024 года. Специалисты использовали технологию редактирования генов CRISPR-Cas9, чтобы изменить участок ДНК, отвечающий за выработку белка Can f 1 — главного собачьего аллергена.
В компании утверждают, что проведённые изменения не повлияли на развитие животных, а сам аллерген у собак обнаружить не удалось.
При этом такие питомцы пока не доступны для покупки. Генетические изменения ещё должны пройти проверку и получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
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