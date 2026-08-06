Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше никаких слёз и чихания: Учёные вывели собак, которые не вызывают аллергию

Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences заявила о выведении первых собак с изменённым геномом, у которых отсутствует основной аллерген, вызывающий реакцию у людей.

Источник: Life.ru

Речь идёт о двух самках бигля по кличке Альфи и Бейли, родившихся в сентябре 2024 года. Специалисты использовали технологию редактирования генов CRISPR-Cas9, чтобы изменить участок ДНК, отвечающий за выработку белка Can f 1 — главного собачьего аллергена.

В компании утверждают, что проведённые изменения не повлияли на развитие животных, а сам аллерген у собак обнаружить не удалось.

При этом такие питомцы пока не доступны для покупки. Генетические изменения ещё должны пройти проверку и получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Ранее Life.ru рассказывал, что в России готовят к клиническим испытаниям вакцину от аллергии на кошек. Разработчики рассчитывают, что для формирования иммунной защиты пациенту будет достаточно одной-двух инъекций.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше