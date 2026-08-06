«Малыш», «Толстяк» и 300 000 убитых: настоящая цель США в Японии, о которой молчат учебники

Весь мир облетела история Садако Сасаки — «девочки с тысячей журавлей». Во время бомбардировки Хиросимы ей было два года, и на первый взгляд она не пострадала. Но спустя 10 лет после атаки у неё развилась лучевая болезнь. Садако верила в японскую легенду, что, если сложить тысячу бумажных журавликов и загадать заветное желание, оно сбудется. Девочка складывала птичек из любых бумажек, что попадали ей в руки, успела изготовить только 644 фигурки, а 25 октября 1955 года умерла. Друзья и родные храбро боровшейся с болезнью школьницы решили: о ней должны узнать все. Были собраны и опубликованы письма, которые Садако написала в больнице. Начался сбор средств на памятник, и 5 мая 1958 года в Хиросиме был открыт «Детский монумент мира». А писательница Элеанор Коэр написала книгу «Садако и тысяча бумажных журавликов» — она стала очень популярной во многих странах, в том числе в Советском Союзе. Образ Садако Сасаки стал использоваться в стихах и песнях.