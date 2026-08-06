«Малыш», «Толстяк» и 300 000 убитых: настоящая цель США в Японии, о которой молчат учебники

6 августа 1945: десятки тысяч сгорели за минуту.
Ранним утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса беспрепятственно зашёл на цель. В 8:15 по местному времени с высоты свыше девяти километров на центр Хиросимы сбросили урановую атомную бомбу Little Boy («Малыш») мощностью от 13 до 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. На 43-й секунде падения синхронно сработали часовой и барометрический спусковые механизмы, которые активировали взрыватель. Бомба разорвалась на высоте около 576 м над землёй.
Температура в эпицентре достигала 3 тыс. градусов. В радиусе полукилометра всё превратилось в пепел. 90% людей внутри этого смертельного круга погибли в течение минуты. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе, а световое излучение выжигало силуэты человеческих тел на стенах.
Многочисленные пожары возникли в городе одновременно и позже объединились в огненный смерч, который охватил свыше 11 кв. км. В течение нескольких минут погибло 90% людей, находившихся на расстоянии 800 м и меньше от эпицентра.
В Хиросиме в момент взрыва и в первые часы погибло от 70 до 80 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв достигло 140 тыс. (около 40% населения города). Из 90 тыс. домов 62 тыс. оказались полностью разрушены.
Почему «Толстяк» убил меньше, но был мощнее.
Спустя три дня после уничтожения Хиросимы американское командование спешно готовило вторую бомбардировку. Она, в отличие от первой операции, была сопряжена с многочисленными техническими неполадками. 9 августа, в 3:47 по местному времени, бомбардировщик B-29 Bockscar под командованием майора Чарльза Суини поднялся с острова Тиниан. На его борту находилась плутониевая бомба «Толстяк» мощностью около 21 килотонны — почти вдвое мощнее «Малыша», сброшенного на Хиросиму.
Ещё до взлёта военные обнаружили проблему с топливным насосом в одном из запасных баков, однако экипаж принял решение вылетать, как было запланировано. Основной целью операции являлся город Кокура — место расположения крупнейшего в Японии военного арсенала. В 9:20 самолёт прибыл к Кокуре, однако над городом наблюдалась уже 70-процентная облачность, и это не позволило провести визуальное бомбометание. После трёх безуспешных заходов на цель и с учётом того, что из-за неполадки топливного насоса горючего хватало только на один проход над запасной целью, в 10:32 Суини взял курс на Нагасаки.
В 10:56 бомбардировщик прибыл к городу, который также закрыли облака. Суини одобрил намного менее точный заход на цель по радару. Однако в последний момент бомбардир-наводчик капитан Кермит Бихан в просвете между облаками заметил силуэт городского стадиона и, ориентируясь на него, в 11:02 по местному времени произвёл сброс атомной бомбы. Взрыв произошёл на высоте около 500 м над промышленным районом Ураками.
Хотя «Толстяк» был значительно мощнее «Малыша», неточное прицеливание и особенности местного рельефа — холмистая местность Нагасаки — немного снизили урон от взрыва. Тем не менее масштаб разрушений был ужасающим: в момент взрыва и в первые часы погибло около 40 тыс. человек, к концу 1945 года число жертв достигло 70−74 тысяч. Половина города была полностью разрушена, а в последующие годы список жертв продолжал пополняться за счёт умерших от лучевой болезни. По данным на 2014 год, число жертв бомбардировки Нагасаки возросло до 165 409 человек.
Не военная цель, а сигнал СССР.
Официально Вашингтон заявлял о необходимости ускорить капитуляцию Японии и спасти жизни американских солдат. Однако рассекреченные документы и свидетельства современников говорят об ином: к лету 1945 года Япония была уже по факту побеждена. Военно-морская блокада и массированные бомбардировки авиацией США уничтожили японский флот и промышленную инфраструктуру. Начальник штаба ВМС США адмирал У. Леги признавал: «Япония уже была побеждена и готова к капитуляции ещё до применения атомной бомбы». Командовавший войсками союзников на Тихом океане генерал Макартур в 1960 году подтвердил: «Не было никакой военной необходимости в применении атомной бомбы в 1945 году».
Уже в сентябре 1944 года между США и Великобританией была достигнута принципиальная договорённость о возможности применения создаваемого атомного оружия против Японии. В мае 1945 года заседавший в Лос-Аламосе комитет по выбору целей отверг идею нанесения ядерных ударов по военным объектам из-за недостаточно сильного «психологического эффекта».
Первоначально в этом списке находился и Киото — древняя столица Японии, но военный министр США Генри Стимсон отверг этот выбор, поскольку с этим городом у него были связаны тёплые воспоминания.
Весной 1945 года после упорных боёв американцы овладели островом Окинава, получив идеальный плацдарм для последующего вторжения в Японию. Однако дальше военные США не спешили. Отчаянное сопротивление японцев на Окинаве, стоившее американцам 12 тыс. жизней, заставило их задуматься о том, каковы будут потери в случае аналогичного сопротивления на территории Японии. По самым оптимистичным прогнозам, в случае высадки американцы потеряли бы около 100 тыс. человек убитыми. По пессимистичным — не менее 200 тысяч.
16 июля 1945 года на полигоне в Нью-Мексико был проведён испытательный взрыв плутониевой бомбы, удовлетворивший американское командование. На Постдамской конференции в июле-августе 1945 года США дали понять, что намерены ограничить влияние СССР в Азии. А согласно Ялтинским соглашениям СССР должен был вступить в войну с Японией не позднее трёх месяцев после капитуляции Германии, то есть примерно к 8−9 августа 1945 года. Также Гарри Трумэн заявил Сталину, что США располагают невероятно мощным оружием, на что советский лидер только улыбнулся, а далее поручил академику Игорю Курчатову ускорить работу над ядерным оружием.
По мнению руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, американская версия не выдерживает критики. «Никакой военной необходимости у этой варварской бомбардировки не было. Сегодня это признают даже некоторые западные исследователи. На самом деле Трумэн хотел, во-первых, запугать СССР разрушительной силой нового оружия, а во-вторых — оправдать огромные затраты на его разработку. Но всем было ясно, что вступление СССР в войну с Японией поставит в ней точку», — заявил он.
Так и вышло. 8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и уже на следующий день при поддержке Монголии выдвинул войска против сил Квантунской армии. 16−17 августа Квантунская армия капитулировала. Красной армии сдалось в плен свыше 600 тыс. японских солдат и офицеров, среди которых было 148 генералов. 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу и начальник Генштаба генерал Ёсидзиро Умэдзу подписали акт об окончательной капитуляции.
Тысяча журавлей Садако и 300 000 жизней.
Шок от атомной бомбардировки Хиросимы оказал глубокое воздействие на премьер-министра Японии Кантаро Судзуки и министра иностранных дел Того Сигэнори, которые склонились к тому, что правительство должно прекратить войну. Однако решающим фактором, по признанию самих японских руководителей, стало вступление СССР в войну 9 августа.
Общее число жертв двух бомбардировок с учётом людей, умерших в последующие пять лет от лучевой болезни, онкологических заболеваний и последствий ожогов, превысило 300 тыс. человек. Подавляющее большинство погибших составляли мирные жители — женщины, дети и старики. В городах были уничтожены не военные объекты, а жилые кварталы, школы, больницы.
Весь мир облетела история Садако Сасаки — «девочки с тысячей журавлей». Во время бомбардировки Хиросимы ей было два года, и на первый взгляд она не пострадала. Но спустя 10 лет после атаки у неё развилась лучевая болезнь. Садако верила в японскую легенду, что, если сложить тысячу бумажных журавликов и загадать заветное желание, оно сбудется. Девочка складывала птичек из любых бумажек, что попадали ей в руки, успела изготовить только 644 фигурки, а 25 октября 1955 года умерла. Друзья и родные храбро боровшейся с болезнью школьницы решили: о ней должны узнать все. Были собраны и опубликованы письма, которые Садако написала в больнице. Начался сбор средств на памятник, и 5 мая 1958 года в Хиросиме был открыт «Детский монумент мира». А писательница Элеанор Коэр написала книгу «Садако и тысяча бумажных журавликов» — она стала очень популярной во многих странах, в том числе в Советском Союзе. Образ Садако Сасаки стал использоваться в стихах и песнях.
Также в Японии появились свои «неприкасаемые» — так называемые хибакуся- пережившие катастрофу или родившиеся у матерей, подвергшихся воздействию радиации. Их часто сторонились, а родители многих молодых людей и девушек не желали, чтобы они вступали в брак с их детьми.
Ответственности за те военные преступления никто не понёс. А Пол Тиббетс даже в старости утверждал, что и сейчас осуществил бы бомбардировку и «выполнил приказ».
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки навсегда изменили мир. Они стали не только символом разрушительной силы ядерного оружия, но и свидетельством того, насколько далеко могут зайти политические амбиции, прикрытые военной необходимостью.
Спустя 80 лет после трагедии уроки Хиросимы и Нагасаки остаются неусвоенными. Современное ядерное оружие превосходит по мощности то, которое было сброшено на Японию. Длительный перерыв в применении ядерного оружия привёл к тому, что сейчас мало кто из политиков и военных лидеров представляет себе реальную угрозу его возможного применения.
300 тыс. жертв Хиросимы и Нагасаки — это ужасная трагедия мирных жителей, ставших жертвами циничного геополитического эксперимента. И память о них должна служить напоминанием: ядерное оружие не знает победителей.