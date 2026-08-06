Волонтеры «Курского рубежа» восстановили более 180 домовладений

По словам уполномоченного, волонтеры проходят обучение по тактической медицине, ориентированию на местности, посещают обучающие лекции по современным типам связи, дронам и БПЛА, которые проводят военнослужащие подразделения «Ахмат» группы «Пресса» и специалисты Федерального медико-биологического агентства. «На территории лагеря создан музей современной истории волонтерства “Рубеж” и “Юрта дружбы”. Юрта — это уникальное пространство, которое появилось в волонтерском лагере к Году единства народов России благодаря одному из участников из Республики Тыва», — рассказал он.