Волонтеры «Курского рубежа» восстановили более 180 домовладений

МОСКВА, 6 августа /ТАСС/. Свыше 180 домовладений было восстановлено волонтерами проекта «Единой России» «Курский рубеж». Также добровольцы благоустроили порядка 100 дворов, сообщил ТАСС сенатор РФ от Херсонской области, уполномоченный по волонтерской деятельности в зонах ЧС партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.
Волонтерский лагерь «Курский рубеж» начал свою работу в Курском приграничье по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета партии Владимира Якушева с 15 июля 2025 года. Он стал третьим волонтерским лагерем в зонах ЧС, который Единая Россия развернула с февраля 2025 года.
«За время работы волонтерского лагеря “Курский рубеж” [было] восстановлено 182 домовладения, благоустроено 100 дворов, вывезено более 2,4 тыс. тонн отходов, проложены заградительные сооружения», — сказал он.
Кастюкевич подчеркнул, что волонтеры помогали и помогают людям в 4 районах и 27 населенных пунктах Курской области. «Восстановительные работы ведут во Льговском, Рыльском, Большесолдатском и Курском районах, а также в городах Рыльск, Льгов, Курск», — добавил он.
По словам уполномоченного, волонтеры проходят обучение по тактической медицине, ориентированию на местности, посещают обучающие лекции по современным типам связи, дронам и БПЛА, которые проводят военнослужащие подразделения «Ахмат» группы «Пресса» и специалисты Федерального медико-биологического агентства. «На территории лагеря создан музей современной истории волонтерства “Рубеж” и “Юрта дружбы”. Юрта — это уникальное пространство, которое появилось в волонтерском лагере к Году единства народов России благодаря одному из участников из Республики Тыва», — рассказал он.
О дате.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники.
Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.