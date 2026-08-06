Налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры*

29 июля Shot сообщил, что Земфира* продала последнюю недвижимость, которая оставалась у нее в России. Уточнялось, что певица несколько месяцев назад завершила сделку по продаже подвального помещения площадью 134 квадратных метра на 5-й Магистральной улице в Москве. Помещение принадлежало ей около 20 лет — с 2007 года. Ранее она собиралась оборудовать там собственную студию звукозаписи, но после переезда из РФ объект перестал использоваться.