Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП певицы Земфиры* в РФ. Это следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что Земфира Рамазанова* зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2003 году.
Согласно документам, 27 июля в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса индивидуального предпринимателя, которое удовлетворили. Сроком прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года, сказано в статье.
29 июля Shot сообщил, что Земфира* продала последнюю недвижимость, которая оставалась у нее в России. Уточнялось, что певица несколько месяцев назад завершила сделку по продаже подвального помещения площадью 134 квадратных метра на 5-й Магистральной улице в Москве. Помещение принадлежало ей около 20 лет — с 2007 года. Ранее она собиралась оборудовать там собственную студию звукозаписи, но после переезда из РФ объект перестал использоваться.
*Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции России.