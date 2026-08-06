MS NOW: экипаж авианосца Abraham Lincoln жалуется на нехватку еды и плесень

Говоря о состоянии личного состава Хонтц указал, что у личного состава есть возможность заниматься спортом в оборудованном зале, обращаться к психологам, а также общаться с близкими через интернет, когда это позволяет тактическая обстановка. Представитель пятого флота признал, что ~моряки «кратковременно испытывали нехватку отдельных видов снабжения»~, однако, утверждает он, сейчас корабль имеет достаточные запасы продовольствия и снаряжения. Он не стал отрицать и факт возникновения на борту проблем с водой, однако назвал это единичными случаями и указал, что моряки на борту сами отвечают за уборку своих санузлов.