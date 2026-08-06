Деловую репутацию учтут при выборе подрядчиков на строительство по госзаказу

При этом для оценки заказчики смогут использовать утвержденные строительные ГОСТы — они станут альтернативой национальному ЭКГ-рейтингу. Большинство показателей деятельности компании, учитываемых в методике этого рейтинга, к выявлению лучших условий исполнения контракта напрямую не относятся. В то же время показатели, характеризующие деятельность исполнителя именно в сфере строительства, ЭКГ-рейтингом «в полной мере не учитываются».