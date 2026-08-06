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Деловую репутацию учтут при выборе подрядчиков на строительство по госзаказу

Минфин намерен повысить качество строительства в рамках госзаказа за счет допуска к нему квалифицированных исполнителей с доказанными компетенциями. Ведомство предлагает учитывать деловую репутацию потенциальных подрядчиков при их отборе.

Минфин намерен повысить качество строительства в рамках госзаказа за счет допуска к нему квалифицированных исполнителей с доказанными компетенциями. Ведомство предлагает учитывать деловую репутацию потенциальных подрядчиков при их отборе.

При этом для оценки заказчики смогут использовать утвержденные строительные ГОСТы — они станут альтернативой национальному ЭКГ-рейтингу. Большинство показателей деятельности компании, учитываемых в методике этого рейтинга, к выявлению лучших условий исполнения контракта напрямую не относятся. В то же время показатели, характеризующие деятельность исполнителя именно в сфере строительства, ЭКГ-рейтингом «в полной мере не учитываются».

Чтобы избежать перекоса в сторону «репутационных» баллов, «вес» опыта выполнения работ, связанного с предметом контракта, должен составлять не менее 60% от всех показателей квалификации участника конкурса. Речь идет о наличии у компании финансирования, оборудования и специалистов определенной квалификации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Репутация по ГОСТу».