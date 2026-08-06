ИТ-компании попросили упростить работу с персональными данными для обучения ИИ

При корректном применении такой подход абсолютно исключает возможность идентификации конкретного человека, считают в АБД: «Проблема в том, что в действующей нормативной базе эти технологии как отдельная категория не поименованы — любое математическое или алгоритмическое преобразование персональных данных сегодня одинаково относится к “методам обезличивания”. В результате зрелые решения, обеспечивающие реальную защиту человека, юридически не отличаются от промежуточных».