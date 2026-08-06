Средняя стоимость стойки в Москве во втором квартале достигла 170 тыс. рублей

В 2026 году рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД) вступил в новый этап роста цен: если средняя стоимость стойки 5 кВт (самая популярная позиция на рынке) в Москве во втором квартале 2025 года составляла 147,6 тыс. руб., то в во втором квартале 2026-го — уже 170,8 тыс. руб., прирост составил 15,7%. В Санкт-Петербурге прирост еще больше — 31,3% (со 104,3 тыс. до 138 тыс. руб.). Это следует из совместного отчета iKS-Consulting и дистрибутора услуг colocation 3data.
При этом, как отмечают исследователи, в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года наблюдалась стабилизация цен. Рост обусловлен не столько спросом, сколько ограниченным предложением, считают исследователи. Также на рынке становится больше премиальных площадок (с повышенным уровнем надежности и удобным месторасположением), так как они повышают цены быстрее рынка, а отдельные площадки «второго эшелона» сохраняют более умеренные тарифы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Стойки в полный рост».