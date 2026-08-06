Средняя стоимость стойки в Москве во втором квартале достигла 170 тыс. рублей

В 2026 году рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД) вступил в новый этап роста цен: если средняя стоимость стойки 5 кВт (самая популярная позиция на рынке) в Москве во втором квартале 2025 года составляла 147,6 тыс. руб., то в во втором квартале 2026-го — уже 170,8 тыс. руб., прирост составил 15,7%. В Санкт-Петербурге прирост еще больше — 31,3% (со 104,3 тыс. до 138 тыс. руб.). Это следует из совместного отчета iKS-Consulting и дистрибутора услуг colocation 3data.