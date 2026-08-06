Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь для исполнителей терактов

Дарью Трепову* осудили на 27 лет лишения свободы за убийство Владлена Татарского. Ее задержали 3 апреля 2023 года — на следующий день после взрыва в кафе Street Food Bar № 1 в Петербурге, где проходила встреча с блогером. Она принесла на встречу статуэтку, в которую было заложено взрывное устройство, и вручила ее в руки Татарскому. Он погиб от последствий взрыва. Сообщалось, что в колонии Трепова* проявляет агрессию и устраивает драки.