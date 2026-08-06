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Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь для исполнителей терактов

Журналист Владимир Соловьев призвал вернуть смертную казнь в РФ и казнить виновных в гибели блогера Владлена Татарского.

Журналист Владимир Соловьев призвал вернуть смертную казнь в РФ и казнить виновных в гибели блогера Владлена Татарского.

Он заявил, что «жаждет отмщения и справедливости».

— Если бы мы сразу казнили тварь, которая взорвала Татарского, каждый следующий биодрон сто раз подумал бы. И не просто казнить — имущество семьи изъять в пользу государства, чтобы ни у кого не возникало ощущения, будто таким способом можно решить финансовые проблемы. Жестоко? Нет. Справедливо, — сказал журналист в эфире радио «Вести FM».

Дарью Трепову* осудили на 27 лет лишения свободы за убийство Владлена Татарского. Ее задержали 3 апреля 2023 года — на следующий день после взрыва в кафе Street Food Bar № 1 в Петербурге, где проходила встреча с блогером. Она принесла на встречу статуэтку, в которую было заложено взрывное устройство, и вручила ее в руки Татарскому. Он погиб от последствий взрыва. Сообщалось, что в колонии Трепова* проявляет агрессию и устраивает драки.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов.