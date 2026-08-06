Трамп считает, что у европейских союзников США слабые армии

Американский лидер Дональд Трамп считает, что союзников США в Европе слабые армии. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед сторонниками в казино Лас-Вегаса.
«У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас», — отметил президент США.
Трамп добавил, что Штаты «унаследовали ужасный беспорядок» от администрации Джо Байдена. По его подсчетам, при предыдущем президенте Штаты отдали просто так оружия на сумму порядка 350 миллиардов долларов. Теперь же, как уверяет американский лидер, ситуация поменялась, и США продают вооружение Европе.
Ранее Дональд Трамп опроверг информацию о прямых поставках вооружений Украине, заявив, что Вашингтон продает оружие исключительно партнерам по НАТО. Он подчеркнул, что государства альянса платят за оружие полную стоимость, и ему не известно, как оно потом распределяется.
KP.RU писал, что в НАТО вынуждены констатировать критическое отставание от России в военном плане. По оценкам экспертов Daily Mail, для преодоления этого разрыва странам альянса потребуется не менее десяти лет.