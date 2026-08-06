Трамп считает, что у европейских союзников США слабые армии

Трамп добавил, что Штаты «унаследовали ужасный беспорядок» от администрации Джо Байдена. По его подсчетам, при предыдущем президенте Штаты отдали просто так оружия на сумму порядка 350 миллиардов долларов. Теперь же, как уверяет американский лидер, ситуация поменялась, и США продают вооружение Европе.