Вышвырнули врага с родной земли

Ровно два года назад Курская область пережила одно из самых тяжелых испытаний в своей новейшей истории — вторжение ВСУ, оставившее глубокие раны на карте региона. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил места трагических и героических событий.
За день до наступления противника регион подвергся массированным ударам с воздуха и артиллерийским обстрелам со стороны украинских националистов. Неприятель бил по приграничным территориям — Судже, Глушковскому, Кореневскому и Суджанскому районам. А уже на следующий день враг пошел на авантюру, которая впоследствии обернется для него серьезнейшим стратегическим провалом. 6 августа подразделения украинских сил при поддержке бронетехники перешли границу. В итоге за несколько дней под оккупацией оказалось порядка 1268 квадратных километров области, десятки сельских населенных пунктов и город Суджа.
Брали в плен и издевались.
Как только о прорыве стало известно, региональные власти начали экстренную эвакуацию мирного населения. Планировалось вывезти 180 тысяч человек, однако выехать удалось только 120 тысячам — сказались как внезапность нападения, так и постоянные обстрелы путей отхода. Помогали гражданским все: администрация совместно с волонтерами организовывала поддержку для людей, лишившихся крова, питания и элементарных средств гигиены.
Куратор группы помощи «Юркина про добро» Ольга Юркина вместе с другими добровольцами в дни кризиса содействовала вывозу местных жителей и предоставлению им помощи.
— Мы старались вывозить как можно больше людей. Приоритет отдавали в первую очередь детям, — рассказывает она «Вечерней Москве». — Те, кто уезжал, прекрасно знали, что солдаты ВСУ обращаются с нашими согражданами как со скотом. У них перед глазами были примеры соседей, которым сначала угрожали, потом начались похищения…
Кроме того, украинцы активно маскировались под беженцев, пытаясь таким образом проникнуть в тыл.
— Люди и так были напуганы зверствами, наглостью, мародерством и бездушием военных ВСУ. Поэтому новости о переодетых украинских диверсантах сильно пугали людей. Все подозревали всех, — рассказал «Вечерней Москве» доброволец с позывным «Поисковик».
Начало освобождения.
Чтобы выбить украинские формирования с российской территории и освободить жителей региона от оккупации, Вооруженные силы России оперативно передислоцировали несколько десятков подразделений, и уже к сентябрю 2024 года наша армия перешла в контрнаступление, выгрызая у врага каждый километр.
Одним из первых населенных пунктов, освобожденных нашими войсками, стала Мартыновка.
— Противник вел плотный артиллерийский огонь, в небе роились вражеские беспилотники, — рассказал «Вечерней Москве» заместитель командира бронегруппы батальона «Питерский» отряда специального назначения «Ахмат» с позывным «Каплодий». — Враг запускал в небо дроны типа «Баба-яга», «Вампир» и множество других. Однако благодаря героизму наших танкистов мы продолжали упорно идти вперед, уничтожая вражескую артиллерию.
После начала контрнаступления Армии РФ понадобилось двое суток, чтобы отбить первые десять сел.
— Благодаря артиллерийской поддержке штурмовые группы заходили на позиции с минимальными потерями, постоянно сдвигая линию фронта обратно, в сторону границы с Украиной, — говорит «Каплодий».
Операция «Поток».
В марте 2025 года российские военнослужащие приступили к опаснейшей операции, ставшей ключевой в освобождении Суджи. Бойцы нашей армии прошли 16 километров под землей по газопроводу, нанеся внезапный удар в тыл врага. В тактическом маневре участвовали около 800 военных.
Начальник артиллерии группы «Пресс» спецназа «Ахмат» с позывным «Оптима» вспоминает, что на подготовку к освобождению Суджи потратили месяцы.
— С помощью беспилотников осуществлялась воздушная разведка, изучались позиции и логистика неприятеля и планировался каждый шаг, — рассказал «Вечерней Москве» боец. — Чтобы эффективно пробивать оборону украинцев, требовалось тонко координировать действия между штурмовыми отрядами и артиллерией, чтобы огневые позиции, пункты управления БПЛА и места временной дислокации уничтожались загодя и не мешали наступлению.
Такой подход быстро возымел эффект, подчеркивает «Оптима», так как боевой дух вражеской армии неуклонно падал, ведь украинские солдаты не могли не знать о постоянных массовых ударах по их логистическим маршрутам и мостам, которые могли служить для отступления. Применение новой тактики показало, что неприятель совершенно не готов к столь дерзкому и нестандартному ходу.
— Благодаря решительным действиям с нашей стороны враг начал отступать. Разведка регулярно докладывала о разрозненных группах противника, отступающих пешком или на технике, — вспоминает «Оптима». — Мы наносили удары по ВСУ, не давая им закрепиться и организовать сопротивление. С огромными потерями враг бежал, бросая вооружение и технику. После себя захватчики оставили множество трофейной техники, вооружения и беспилотников иностранного производства, среди которых были и американские машины пехоты Bradley-2.
СПРАВКА.
По данным Следственного Комитета России, в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли более 630 человек, еще свыше 550 получили ранения. По словам главы СК Александра Бастрыкина, украинские боевики осознавали свои действия и намеренно издевались над мирным населением. Более 57 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими от преступлений украинских военнослужащих. Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценивается более чем в три миллиарда рублей.