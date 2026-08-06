За день до наступления противника регион подвергся массированным ударам с воздуха и артиллерийским обстрелам со стороны украинских националистов. Неприятель бил по приграничным территориям — Судже, Глушковскому, Кореневскому и Суджанскому районам. А уже на следующий день враг пошел на авантюру, которая впоследствии обернется для него серьезнейшим стратегическим провалом. 6 августа подразделения украинских сил при поддержке бронетехники перешли границу. В итоге за несколько дней под оккупацией оказалось порядка 1268 квадратных километров области, десятки сельских населенных пунктов и город Суджа.