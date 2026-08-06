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На Камчатке улучшается гидрологическая обстановка после паводка

Специалисты продолжают расчищать русла рек.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Гидрологическая обстановка на территории Камчатки улучшается после паводка в разных районах края, на реках фиксируется снижение уровня воды, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

«Уровень воды на реке Авача остается высоким, но постепенно убывает. Снижение уровня воды также фиксируют в районе села Лазо и на Быстрой, на реке Быстрой в Усть-Большерецком муниципальном округе и в районе Соболево. Специалисты продолжают расчищать русла рек», — рассказали в правительстве Камчатки.

Весеннее половодье на Камчатке в 2026 году прошло с осложнениями из-за аномального количества снега зимой 2026 года. Уровень воды на реках в разных районах края превышал отметку неблагоприятного явления.