На Камчатке улучшается гидрологическая обстановка после паводка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Гидрологическая обстановка на территории Камчатки улучшается после паводка в разных районах края, на реках фиксируется снижение уровня воды, сообщили ТАСС в краевом правительстве.
«Уровень воды на реке Авача остается высоким, но постепенно убывает. Снижение уровня воды также фиксируют в районе села Лазо и на Быстрой, на реке Быстрой в Усть-Большерецком муниципальном округе и в районе Соболево. Специалисты продолжают расчищать русла рек», — рассказали в правительстве Камчатки.
Весеннее половодье на Камчатке в 2026 году прошло с осложнениями из-за аномального количества снега зимой 2026 года. Уровень воды на реках в разных районах края превышал отметку неблагоприятного явления.