На Камчатке улучшается гидрологическая обстановка после паводка

«Уровень воды на реке Авача остается высоким, но постепенно убывает. Снижение уровня воды также фиксируют в районе села Лазо и на Быстрой, на реке Быстрой в Усть-Большерецком муниципальном округе и в районе Соболево. Специалисты продолжают расчищать русла рек», — рассказали в правительстве Камчатки.